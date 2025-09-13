Notícias

Piloto quebra recorde de Ayrton Senna na Fórmula 1

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Novo piloto faz história e destrona Ayrton Senna em marca inédita na Fórmula 1
Novo piloto faz história e destrona Ayrton Senna em marca inédita na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto, um piloto brasileiro de apenas 20 anos, fez história no último dia 3 de agosto, durante o Grande Prêmio da Hungria. Ele conseguiu algo impressionante: superar um recorde de Ayrton Senna. Representando a Sauber em sua temporada de estreia, Bortoleto acumulou 14 pontos, superando os 13 pontos que Senna conquistou em 1984.

Na corrida, ele começou em sétimo lugar e terminou em sexto, somando 10 pontos. Essa performance sólida marca um momento importante na sua jovem carreira. O circuito de Hungaroring é considerado desafiador, e o brasileiro precisou mostrar toda a sua habilidade para enfrentar as exigências da pista.

Persistência frente às adversidades

A trajetória de Bortoleto na Fórmula 1 não tem sido fácil. Desde que começou, ele e a equipe da Sauber têm se dedicado a aprimorar o carro. No ano passado, a equipe não conseguiu somar nenhum ponto, o que torna seu progresso neste ano ainda mais impressionante.

Um exemplo bem claro dos desafios enfrentados pelo piloto foi o GP da Itália. Ele acabou caindo para a 16ª posição devido a uma falha estratégica durante o pit stop. Mas, com muita garra, conseguiu se recuperar e terminou a corrida em oitavo lugar, aumentando seu total de pontos na temporada.

O que vem a seguir para Bortoleto

Após brilhar no GP da Hungria, as expectativas em torno de Bortoleto são altas. Ele já conseguiu entrar na zona de pontuação em várias corridas nesta temporada, o que demonstra sua consistência e talento. Com o suporte da Sauber, o foco agora é melhorar as estratégias para evitar os erros que aconteceram em Monza.

Gabriel Bortoleto se apresenta como uma das promessas da nova geração da Fórmula 1. O próximo Grande Prêmio será mais uma oportunidade para ele e sua equipe continuarem se consolidando no esporte. Ver como ele se sairá nas próximas corridas promete ser emocionante!

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Mudança da Uber provoca revolta instantânea entre motoristas e passageiros

Mudança da Uber gera descontentamento entre motoristas e passageiros

17 minutos atrás
O enigma do Lago Baikal, o mais profundo do mundo: com 1.642 metros de profundidade e 25 milhões de anos, reserva 20% da água doce líquida do planeta e abriga criaturas que não existem em nenhum outro lugar da Terra

O mistério do Lago Baikal, o mais profundo do mundo

30 minutos atrás
Alimento que você consome todo dia pode estar destruindo seu cérebro sem você perceber

Alimento diário pode prejudicar seu cérebro sem você notar

47 minutos atrás
Ex-jogador tenta vender mansão de luxo para resolver problemas com dívidas

Ex-jogador coloca mansão à venda para quitar dívidas

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo