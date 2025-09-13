Chocolate brasileiro é reconhecido como o melhor do mundo em 2025

O chocolate brasileiro brilhou no International Chocolate Awards 2025, conquistando a medalha de ouro em uma das categorias mais cobiçadas. A estrela da vez foi a Miroh!, uma empresa que fica em Gramado, Rio Grande do Sul, que levou o primeiro lugar com seu “Chocolate ao Leite com Café Blums”.

O evento, que aconteceu em agosto deste ano, tinha um objetivo claro: reconhecer a excelência dos chocolates artesanais da América Latina. Essa conquista é um grande marco para a Miroh! e coloca o Brasil em destaque no cenário global do chocolate.

Trajetória de sucesso

Na competição, os chocolates foram avaliados por mais de 50 jurados em provas às cegas. Eles focaram em critérios rigorosos, como sabor e qualidade dos ingredientes. A combinação do chocolate ao leite e o café Blum’s Kaffee, também premiado por sua qualidade, foi decisiva para a vitória da Miroh!. A empresa se destaca pela inovação e pela escolha cuidadosa dos componentes, o que reflete o crescente reconhecimento da indústria de chocolate brasileira no mundo.

Ingredientes de qualidade

O chocolate campeão é uma mistura incrível do sabor suave do chocolate ao leite com o café especial Blum’s Kaffee. Essa combinação, que lembra um cappuccino, encantou os jurados pela harmonia perfeita entre os sabores. A torrefação do café, que ganhou o título de melhor do país em 2020, demonstra o comprometimento da empresa com a qualidade. Esses detalhes reforçam o padrão elevado que as marcas brasileiras vêm adotando na produção de chocolates.

Expansão internacional

O sucesso da Miroh! não veio sozinho. Outras marcas como Chocolates Mendoá e Jucolatte também brilharam, levando para casa medalhas de prata e bronze, respectivamente. O evento não só destacou as melhores produções artesanais, mas também reafirmou o Brasil como um grande produtor de chocolates finos. Essa variedade e inovação têm atraído a atenção do mercado global, abrindo espaço para novos ingredientes e sabores exóticos.

Futuro da indústria brasileira de chocolate

A vitória no International Chocolate Awards é um marco importante para o Brasil, mostrando que sabemos não só produzir cacau de qualidade, mas também criar chocolates que alcançam padrões internacionais elevados. Essa premiação traz uma onda de expectativas otimistas para o futuro do setor, que vem abraçando produtos cada vez mais ricos em sabor e tradição.

Com um mercado em plena expansão e novas oportunidades surgindo, o Brasil está no caminho certo para aumentar ainda mais sua presença no cenário internacional. O uso de ingredientes únicos e técnicas inovadoras abre portas para um futuro promissor para os chocolates brasileiros no mundo todo.