Globo divulga “Em Família com Eliana” para março de 2026

A emissora Globo anunciou o retorno da apresentadora Eliana à TV aberta, durante um evento voltado para anunciantes e parceiros. Eliana irá comandar o programa “Em Família com Eliana”, uma nova atração que promete focar no público familiar.

A estreia do programa está marcada para o dia 15 de março, às 14h30, e terá uma duração de 60 minutos. Serão 36 episódios exibidos até dezembro de 2026, ocupando o horário que atualmente pertence a uma das partes do “Domingão com Huck”.

Com a proposta de celebrar a união entre diferentes gerações, o programa visa transformar o almoço de domingo em um momento especial para os telespectadores. A atração buscará equilibrar tradição e modernidade, com quadros que promovem a interação entre famílias comuns e celebridades.

Entre os quadros já confirmados estão “Sofá do Canto” e “Histórias da Plateia”, que darão espaço para histórias emocionantes e dinâmicas interativas, além de desafios em grupo, sempre integrados por marcas parceiras de forma natural.

O lema do programa, “Famílias que emocionam, música que conecta, domingos que unem o Brasil”, reflete o objetivo de criar um espaço de convivência e emoção no fim de semana. A divulgação também destacou a intenção da emissora em reafirmar o domingo como um dia para encontros e momentos compartilhados, reforçando a importância do entretenimento familiar na programação da Globo.