Terra da Garoa e Próxima Página trazem Quem Ama Cuida

O evento anual da Globo, voltado para o mercado publicitário e parceiros, trouxe novidades sobre as novas novelas que estarão no ar entre 2026 e 2027. Três tramas foram destacadas: Terra da Garoa, Próxima Página e Quem Ama Cuida, que irão ao ar às 18h, 19h e 21h, respectivamente, mostrando a diversidade de histórias e a renovação de autores na emissora.

Terra da Garoa: drama e superação

A novela Terra da Garoa será escrita por Mário Teixeira, conhecido por sucessos como Mar do Sertão. Esta produção substituirá A Nobreza do Amor e está prevista para ser exibida entre novembro de 2026 e junho de 2027. A trama aborda temas como travessia, identidade e resistência feminina, seguindo a história de Rosenda, uma mulher sertaneja mãe de quatro filhos que busca seu marido desaparecido.

Ao chegar em São Paulo, Rosenda descobre que seu marido está vivo, mas vive uma vida totalmente diferente: rico, casado e desejando esquecer seu passado. Durante a narrativa, Rosenda enfrenta desafios, incluindo uma prisão injusta, e precisa recomeçar sua vida na capital, enquanto seus filhos lidam com seus próprios conflitos e segredos familiares.

Próxima Página: segredos e descobertas literárias

Às 19h, estreia Próxima Página, a primeira novela de Juan Jullian como autor principal. A trama irá substituir Coração Acelerado e promete uma história cheia de reviravoltas no mundo da literatura. A protagonista, Íris, se muda para São Paulo após a morte trágica de sua mãe, com o sonho de se tornar escritora. Ela participa de um concurso promovido por uma grande editora e, ao se aproximar de Osvaldo, inadvertidamente esbarra em um segredo familiar: ele é seu pai biológico.

Enquanto compete, Íris enfrenta a hostilidade de Tamara, esposa de Osvaldo, e se envolve com Cássio Lamira, um escritor famoso em crise criativa. A relação se complica quando Íris descobre que Cássio plagiou seu livro. Essa narrativa aborda os altos e baixos de quem busca realizar sonhos em meio a dificuldades e traições.

Quem Ama Cuida: amor e mistério

Na faixa nobre das 21h, o renomado autor Walcyr Carrasco traz a novela Quem Ama Cuida, que irá ao ar de maio de 2026 a janeiro de 2027, com um total de 211 capítulos. Esta produção sucede Três Graças e mistura romance, suspense e crítica social. A história gira em torno de Adriana, uma cuidadora de idosos que trabalha para o milionário Rogério Brandão, um homem solitário que possui uma família interessada apenas em sua fortuna.

Entre os dois, surge uma amizade sincera que logo evolui para uma proposta de casamento. Contudo, a trama se complica quando Rogério é misteriosamente assassinado, e Adriana é injustamente acusada do crime, passando seis anos na prisão. Ao sair, conta com o apoio de Pedro, filho do advogado responsável por sua condenação, na busca por justiça e vingança.

Com essas três novas produções, a Globo reafirma seu compromisso de mesclar a experiência de autores consagrados com novas vozes, trazendo histórias que atraem diversos públicos e faixas etárias.