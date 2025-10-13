Erro comum compromete a privacidade de milhões de brasileiros

É impressionante como muitas pessoas ainda cometem um erro simples, mas crucial, ao descartar encomendas. E isso pode custar caro quando se fala de privacidade e dados pessoais. Depois de receber aquela compra tão esperada, é fundamental ter atenção ao descartar as embalagens. Apagar ou rasgar as etiquetas não é apenas uma questão de organização, mas uma maneira de evitar que suas informações caíam em mãos erradas.

Esse alerta vem de especialistas na área de segurança digital, que destacam os riscos envolvidos. Nos dias de hoje, com tantas transações feitas pela internet, é preciso ter cuidado redobrado ao receber pacotes, seja pelos Correios ou por entregadoras privadas. Antes de jogar fora a embalagem, é bom lembrar: há dados sensíveis ali que precisam ser cuidados.

Códigos de barras e QR Codes também contêm dados sensíveis

Além do nome e do endereço que aparecem nas etiquetas, não podemos esquecer dos códigos de barras e QR Codes. Esses elementos podem parecer inofensivos, mas escondem informações que podem ser utilizadas por golpistas.

Conforme a empresa Idwall, esses códigos podem revelar detalhes da sua compra, como o número da nota fiscal, que pode incluir CPF, telefone, valor gasto e até o seu nome completo. Por isso, só riscar o nome e o endereço não basta. É essencial que você borrasse, carimbe ou rasgue completamente as etiquetas.

Privacidade e descarte correto: um hábito que previne fraudes

O cuidado deve ir além das encomendas. É recomendável também eliminar adequadamente as etiquetas de envelopes de contas e documentos pessoais. Rabiscar ou apagar informações visíveis é uma forma eficaz de evitar que outras pessoas tenham acesso a dados que não deveriam ter.

Esse hábito simples está diretamente ligado ao seu direito à privacidade, garantido pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei estabelece como empresas devem tratar e armazenar as informações dos clientes, mas a proteção começa em casa. Portanto, sempre que descartar papéis e embalagens que contenham dados, pense duas vezes.

Vazamento de dados e golpistas

A gravidade dos riscos não é apenas uma teoria. Em 2021, houve um dos maiores vazamentos de dados do Brasil, com informações de mais de 223 milhões de brasileiros expostas, incluindo CPF e data de nascimento. Esses dados foram parar na dark web, conhecida por abrigar diversas atividades ilegais.

De acordo com um relatório da Serasa Experian, há uma tentativa de fraude a cada 4,2 segundos no Brasil. Apenas no primeiro semestre de 2025, foram identificadas 7 milhões de tentativas. Esses números mostram a importância de proteger suas informações, uma vez que pequenos descuidos podem facilitar a vida de criminosos.

LGPD e o direito à proteção das informações pessoais

A LGPD foi criada para regular o uso das suas informações pessoais aqui no Brasil. Ela impõe limites às empresas sobre como esses dados devem ser coletados e armazenados, além de classificar o que são dados pessoais e dados sensíveis. Uma das garantias que a lei oferece é o direito de solicitar a exclusão de informações que estão sendo mantidas indevidamente.

Apesar das regras que a LGPD estabelece, é sempre bom lembrar que a proteção verdadeira começa com você. Destruir etiquetas de encomendas, portanto, deve ser uma prática comum, uma atitude simples que ajuda a evitar prejuízos financeiros e a garantir a sua privacidade.

Cuidados práticos para proteger suas informações pessoais contra fraudes

Apague ou rasgue totalmente as etiquetas de encomendas antes de descartá-las.

de encomendas antes de descartá-las. Destrua QR Codes e códigos de barras , que podem conter informações ocultas.

, que podem conter informações ocultas. Use carimbos de privacidade ou canetas permanentes para borrar os dados.

ou para borrar os dados. Evite jogar no lixo documentos que contenham CPF, endereço, telefone ou outros dados pessoais sem antes inutilizá-los.

Lembre-se: cada cuidado que você toma ajuda a reduzir o risco de fraudes e vazamentos de dados.