Estudante de 12 anos é aprovado em Matemática com nota 10

Um garoto de apenas 12 anos está chamando a atenção no Ceará por suas habilidades acadêmicas impressionantes. Lucca Aragão, que está no 6º ano do Ensino Fundamental, conseguiu passar no vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o curso de Matemática. Ele obteve incríveis 190 pontos na prova, conquistando a 29ª posição na ampla concorrência.

Mas essa aprovação é só mais um capítulo em uma trajetória cheia de conquistas. O desempenho de Lucca é resultado de um talento reconhecido oficialmente. A família tem investido muito em seu desenvolvimento, sempre procurando balancear suas habilidades com momentos de lazer típicos da infância.

Lucca tem um histórico excepcional. No final do ano passado, ele foi aprovado no Colégio Militar de Fortaleza, onde está estudando. E não foi só isso: ele também foi o primeiro colocado geral, sendo o único a atingir a nota 10 em todo o processo seletivo. Para completar, no ano passado, levou uma medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).

O amor de Lucca pela matemática parece ser algo herdado, já que seu pai, José Aragão, é professor da matéria. No entanto, o desempenho do filho levou a família a buscar apoio profissional. Uma psicóloga avaliou Lucca e confirmou que ele é classificado como superdotado, com um Quociente de Inteligência (QI) de 136 — um número consideravelmente acima da média, que é de 100.

O desafio de equilibrar estímulo e infância

José Aragão compartilhou que Lucca sempre demonstrou uma facilidade impressionante para aprender e reter informações. “Ele tinha que voltar à escola até nas férias, pois ficava entediado em casa”, contou. Após o diagnóstico, os pais começaram a observar mais de perto a autoexigência e o perfeccionismo do filho.

A família está bastante consciente da importância de permitir que Lucca tenha uma infância saudável. Apesar de ele amar estudar, José ressalta que é fundamental incluir atividades como brincar, jogar videogame e sair com os amigos. Essa mistura de estudos e lazer é vista como essencial para o crescimento dele, mesmo com todo o potencial acadêmico.

O futuro: de treineiro no Enem ao MIT

O ritmo de estudos de Lucca continua intenso mesmo nas férias. Durante uma entrevista, ele estava ao lado do pai, se preparando para uma prova de redação criativa de uma organização focada em educação. E não para por aí: ele pretende fazer o próximo Enem como treineiro, apenas para se familiarizar com o formato da prova.

O sonho maior de Lucca é participar da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), que reúne competidores de mais de cem países, mas ele ainda precisará esperar um pouco, pois só pode se inscrever quando estiver no Ensino Médio. Ele se inspira em Matheus Alencar de Soares, um jovem cearense que conquistou a medalha de ouro na IMO e foi aceito no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

Os planos de Lucca incluem estudar em instituições renomadas como o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), que terá um campus em Fortaleza, e na Universidade de Harvard. O pai acredita que Lucca deve seguir uma carreira acadêmica, já que ele tem um talento natural para ensinar, ajudando amigos a entenderem conteúdos complexos de forma descontraída.

Histórias como a de Lucca revelam um potencial incrível, apresentando também os desafios de equilibrar o desenvolvimento intelectual e a infância.