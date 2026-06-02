Corrida: conheça os benefícios e evite lesões agora

Celebrado em 3 de junho, o Dia Mundial da Corrida é uma data que reflete a paixão crescente dos brasileiros por esse esporte. Em 2025, o Brasil viu um salto impressionante no número de corridas de rua oficiais — um crescimento de 85%, passando de 2.827 para 5.241 eventos, segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO).

Esse fenômeno não é à toa. Em 2024, o número de eventos já tinha crescido 45%, e a tendência é continuar aumentando. Em 2026, espera-se que haja mais 15% de corridas, mostrando como a corrida já se tornou um hábito na rotina de muitos. Um levantamento da Ticket Sports revela que, em 2025, houve 11.706 eventos esportivos no país, e a maioria, quase 90%, foram corridas de rua.

Benefícios da corrida para a saúde física

Para quem ama correr, os benefícios vão muito além do que se imagina. O Dr. Gabriel Miura, médico do esporte, comenta que a corrida é uma das melhores formas de manter o corpo saudável. Praticar regularmente pode melhorar o condicionamento cardiovascular, aumentar o VO₂máx e trazer eficiência para o coração e a respiração.

Além disso, correr diminui o risco de doenças como pressão alta e diabetes tipo 2. Para quem se preocupa com a balança, a corrida é uma ótima aliada, já que queima muitas calorias e ajuda a definir o corpo. E tem mais: também fortalece os ossos, contribuindo para a prevenção da osteoporose e outras doenças. O Dr. Gabriel fala sobre a recuperação do sono, alívio do estresse e uma disposição incrível após uma boa corrida.

Benefícios sociais e mentais

Correr não traz apenas melhorias físicas. Muitas pessoas formam amizades e encontram suporte em grupos de corrida, onde a energia coletiva motiva todos a persistirem. Estar junto, seja em treinos ou corridas, transforma a prática em uma experiência ainda mais envolvente e divertida.

Além disso, a corrida estimula a liberação de neurotransmissores que proporcionam aquela sensação de felicidade e recompensa. Afinal, quem não se sente bem depois de dar umas voltas na pista? Por isso, muita gente vê a corrida não só como um exercício, mas como um jeito de cuidar da mente e melhorar a vida social.

Principais riscos de lesões

Com o aumento das corridas, é importante ficar atento às lesões. Um estudo recente mostrou que quase metade dos corredores amadores se machuca pelo menos uma vez ao ano. As lesões mais comuns envolvem canelite, entorses e estiramentos, atingindo principalmente áreas como panturrilha e joelhos.

Dr. Gabriel destaca que a maioria dos problemas se deve à sobrecarga do corpo, não a traumas. Lesões como dores no joelho, tendinites e até fraturas por estresse são bem frequentes. Por isso, escutar seu corpo e evitar exageros na corrida é fundamental.

Cuidados antes e durante a prática do esporte

Antes de sair correndo por aí, o Dr. Gabriel recomenda fazer uma avaliação médica para entender possíveis riscos à saúde. Assim, você pode começar de maneira segura. E não se esqueça: comece devagar, alternando entre caminhadas e corridas.

Escolher o tênis certo é tão importante quanto prestar atenção na recuperação e na hidratação. O médico sugere incluir treinos de força, pois eles ajudam a preparar o corpo para as corridas, evitando lesões e melhorando o desempenho. Para quem corre, trabalhar glúteos, panturrilhas e o core deve ser prioridade.

E lembre-se: respeitar os sinais do corpo é crucial. Se sentir dor persistente ou fadiga excessiva, é hora de dar uma pausa e se cuidar, porque a corrida é um prazer, e deve sempre ser uma alegria na vida!