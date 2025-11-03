A coleção de imóveis milionários de Messi em três países

Lionel Messi é muito mais do que um ícone do futebol. Ele também construiu um verdadeiro império imobiliário que se estende por três continentes. Suas propriedades incluem mansões, apartamentos e empreendimentos de alto padrão, todos eles trazendo aquela mistura de luxo, privacidade e conforto familiar. Do calor das colinas de Barcelona às praias de Miami, cada imóvel reflete o estilo discreto e sofisticado do craque argentino.

Em 2009, Messi fez sua primeira grande aquisição ao comprar uma casa em Castelldefels, a apenas 24 quilômetros de Barcelona, por cerca de 2 milhões de dólares. Desde então, ele não só investiu em reformas, como transformou a propriedade em quase um condomínio particular. Com a compra da residência vizinha, o valor total subiu para aproximadamente 7 milhões de dólares. Essa mansão conta com piscina, spa, home theater, academia e até um campo de futebol particular. E para garantir a privacidade, há até uma zona de exclusão aérea sobre o local.

Torre Porsche Design, Miami: luxo suspenso sobre o oceano

Messi lançou suas raízes nos Estados Unidos em 2019, ao adquirir um apartamento na Torre Porsche Design, em Sunny Isles Beach. Hoje, ele possui pelo menos duas unidades que somadas valem cerca de 10,3 milhões de dólares. O apartamento de 330 m² é um espetáculo à parte, com um terraço curvo que possui piscina privativa e uma vista incrível do mar. Um dos grandes atrativos é o elevador exclusivo que leva o carro do morador direto até a porta.

Regalia, exclusividade por andar

Em 2021, o craque foi além e comprou todo o nono andar do edifício Regalia, também em Sunny Isles Beach, por 7,3 milhões de dólares. Com 520 m² internos e um terraço de 190 m², essa propriedade inclui quatro suítes e janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante para o mar. Cada andar do prédio tem apenas uma unidade, o que proporciona uma exclusividade e tranquilidade raras, mesmo em uma cidade agitada como Miami.

Ainda em Sunny Isles, Messi diversificou mais seu portfólio ao comprar de duas a três unidades no Trump Royale, avaliada em 1,8 milhão de dólares. Este complexo é de primeiríssima linha, com mais de 300 metros de praia privativa, spa, piscinas e serviço de hotel cinco estrelas.

Rosário: o refúgio das origens

Em sua cidade natal, Rosário, Messi construiu uma verdadeira fortaleza familiar. O projeto custou cerca de 3 milhões de libras e ocupa três terrenos adjacentes. O resultado? Uma mansão espaçosa, com até 25 cômodos, cinema, academia moderna e uma garagem subterrânea que acomoda até 15 carros. Os quartos de hóspedes têm acesso direto à área de lazer, tudo pensado para proporcionar conforto e convivência entre amigos e família.

Ibiza: o refúgio nas Ilhas Baleares

O jogador também ampliou seu patrimônio europeu em 2022, ao adquirir uma mansão em Ibiza, comprada do empresário suíço Philippe Amon por 9,5 milhões de libras. A propriedade de 1.800 m² possui oito suítes e acomoda até 16 hóspedes. Além disso, conta com piscina, campo de futebol e amplos espaços de lazer. Apesar de algumas controvérsias sobre licenças, essa continua sendo a escolha favorita da família Messi para as férias.

Paris: conforto temporário na capital francesa

Durante seu tempo no Paris Saint-Germain, Messi alugou uma casa em Neuilly-sur-Seine, uma área nobre perto do estádio Parc des Princes. Por 21 mil dólares ao mês, ele tinha à disposição um espaço de 300 m² que oferecia conforto e praticidade, essenciais para sua rotina agitada.

Fort Lauderdale: casa à beira d’água na Flórida

Em 2023, já como estrela do Inter Miami, Messi investiu em uma mansão moderna em Fort Lauderdale, comprada por 10,75 milhões de dólares. Com mais de 930 m², a casa possui oito quartos, dez banheiros, piscina, spa e docas particulares. A suíte principal é um verdadeiro luxo, com 150 m², varanda privativa e uma decoração com detalhes dourados.

Cipriani Residences: o novo capítulo em Brickell

O investimento mais recente de Messi são nas torres Cipriani Residences, um dos empreendimentos mais sofisticados de Brickell, em Miami, com preços a partir de 1,7 milhão de dólares. Com um design moderno e interiores de alto padrão, o complexo oferece piscinas, spa e bar privativo, trazendo todo o conforto de um hotel cinco estrelas para o dia a dia do atleta.

Um patrimônio à altura de sua carreira

Doce lar de Rosário a novos lares em Miami, cada uma das propriedades de Lionel Messi combina exclusividade, lazer e planejamento cuidadoso. Essas aquisições não só refletem seu sucesso no futebol, mas também seu desejo de proporcionar conforto e estabilidade à família, uma preocupação que vai muito além dos gramados.