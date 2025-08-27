Globo confirma Super Bowl na TV aberta após saída da RedeTV!

A RedeTV! enfrenta mais um desafio em sua programação esportiva. Após a prisão de Sidney Oliveira e a perda dos direitos de transmissão da Bundesliga, a emissora foi informada que não seguirá transmitindo os jogos da NFL. O contrato, que foi assinado em 2022, chegou ao fim com a conclusão da última temporada em fevereiro, e não houve acordo para renovação, mesmo com as tentativas do canal.

Por outro lado, o Grupo Globo anunciou na terça-feira (26) uma nova parceria com a National Football League (NFL), que terá início em 2025. Esse acordo inédito inclui a transmissão ao vivo de jogos da pré-temporada, partidas em horário nobre, seis jogos dos playoffs e a exibição do Super Bowl LX, que está marcado para 8 de fevereiro de 2026. Além disso, os jogos também serão exibidos no canal SporTV e nas plataformas digitais da Globo. A emissora está considerando a possibilidade de transmitir compactos dos jogos nas madrugadas de domingo para segunda-feira, um espaço que atualmente é ocupado pelo programa Cinemaço.

A confirmação do contrato da Globo foi recebida como um “banho de água fria” por executivos da RedeTV!, que ainda esperavam renovar o contrato com a liga. A perda da NFL se soma a outras ausências recentes na programação da emissora, deixando-a sem um dos produtos mais atrativos em sua grade esportiva.

A NFL, criada em 1920, atualmente conta com 32 franquias, divididas entre a American Football Conference (AFC) e a National Football Conference (NFC). Cada equipe joga 17 partidas na temporada regular, buscando a classificação para os playoffs. Sete times de cada conferência avançam: os quatro campeões de divisão e três vagas de “wild card” para as melhores campanhas entre os demais clubes.

A audiência do futebol americano no Brasil cresce a cada temporada, especialmente durante o Super Bowl, que combina esporte e entretenimento e atrai uma das maiores audiências da televisão mundial. O novo contrato da Globo com a NFL reforça o interesse da liga em expandir sua presença e visibilidade no país.