Como parcelar suas compras de forma simples

Como uma novidade bem aguardada, o Pix Parcelado está prestes a ser lançado em setembro. O Banco Central já está alinhando os detalhes para fazer esse anúncio de forma oficial. Essa opção é uma alternativa a mais para quem gosta de fazer compras e quer mais flexibilidade na hora de pagar.

E não para por aí! Em 2026, o Pix em Garantia promete vir para adicionar mais uma camada de possibilidades. Esse novo tipo de pagamento permitirá que as parcelas sirvam como garantia para conseguir crédito. Legal, né?

Uma coisa importante de se destacar é que, ao usar o Pix Parcelado, os consumidores precisarão estar cientes de que haverá juros. No entanto, isso traz uma vantagem: o comerciante recebe o pagamento na hora. Isso é ótimo para os negócios.

Como funciona

O objetivo do Pix Parcelado é facilitar compras mais caras para os consumidores, especialmente para aqueles que não costumam usar cartão de crédito. Cerca de 60 milhões de brasileiros estão nessa situação. Esta funcionalidade pode impulsionar o comércio, tornando a tecnologia mais acessível e adicionando dinamismo ao mercado.

Já o Pix Parcelado pode se estabelecer como uma alternativa competitiva, considerando que o modelo atual já é bem popular entre os brasileiros. Mas é bom lembrar que é preciso ter cuidado na hora de escolher onde comprar. Os juros e o IOF estarão incluídos nas parcelas, então, é fundamental fazer as contas e ver o que é mais vantajoso para a sua situação.

Além disso, a segurança do sistema é garantida. Tanto o comerciante quanto o consumidor têm benefícios com essa nova opção de pagamento. Em relação ao Pix em Garantia, essa funcionalidade terá como foco levar preços mais justos para o consumidor.

Lá em 2024, essa novidade começará a valer e será útil tanto para empresas quanto para trabalhadores e autônomos. A forma de funcionamento será baseada na análise do histórico financeiro da conta que utiliza a Chave Pix, ajudando na liberação de crédito quando necessário. O Pix Parcelado promete revolucionar a forma como as compras são feitas, oferecendo mais liberdade e opções para todos.