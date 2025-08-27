O que a Apple omitiu sobre resistência dos dispositivos

Adquirir um Apple Watch pode gerar algumas dúvidas, principalmente quando falamos sobre a resistência à água. Esse detalhe é super importante para quem curte se aventurar em atividades aquáticas. Os diferentes modelos de Apple Watch oferecem níveis variados de resistência, o que impacta diretamente no que você pode fazer com eles na água.

Desde o lançamento do primeiro modelo, a Apple tem aprimorado a resistência dos seus relógios. A primeira geração e o Series 1 têm uma classificação de IPX7, ou seja, conseguem suportar apenas respingos. Isso significa que você não pode mergulhar com eles.

A situação melhora a partir do Series 2, que apresenta uma classificação WR50. Com isso, você consegue usar o relógio em atividades como natação em piscinas e praias, até 50 metros de profundidade. Isso é ótimo para quem está sempre buscando um pouco mais de adrenalina.

Classificações de resistência dos modelos

Se você planeja realizar atividades aquáticas intensas, é preciso ficar atento à resistência específica do seu modelo. O Apple Watch Series 8, por exemplo, é excelente para nadar, mas não é recomendado para esportes aquáticos de alta velocidade ou em grandes profundidades. Por outro lado, o Apple Watch Ultra é feito para mergulhadores recreativos e aguenta atividades em até 40 metros de profundidade.

Vale lembrar que nenhum modelo de Apple Watch é recomendado para saunas ou banhos de vapor. Esse tipo de ambiente pode danificar as vedações do relógio, diminuindo sua resistência à água com o tempo.

Proteção e manutenção

Para garantir que seu Apple Watch dure por muito tempo, é importante tomar alguns cuidados. Antes de entrar na água, não esqueça de ativar o modo de Bloqueio de Água. Esse recurso é bastante útil para evitar toques acidentais enquanto você está nadando.

Após seu uso em atividades aquáticas, enxágue o relógio com água doce. Isso ajuda a remover resíduos de cloro ou sal. Em seguida, seque-o bem com um pano macio e sem fiapos. Esse passo é fundamental para proteger os alto-falantes e outros componentes, evitando danos por umidade.

Acidentes com água

Caso seu Apple Watch se molhe em situações inesperadas, como mergulhos muito profundos ou contato com produtos químicos, evite usar calor ou ar comprimido para secá-lo. O melhor é deixar a água evaporar naturalmente. Colocar o relógio em uma posição onde a água possa escorrer naturalmente também ajuda.

Compreender o que seu Apple Watch pode fazer na água é essencial. A Apple realmente avançou na resistência dos relógios ao longo dos anos, tornando os modelos mais recentes bem confiáveis para quem ama atividades aquáticas. Mas sempre respeitar os limites de cada modelo é a chave para evitar quaisquer danos indesejados.