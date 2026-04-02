Globo confirma nova novela de Daniel Ortiz para março de 2027

A Globo já definiu sua programação para a faixa das sete da noite e anunciou que a próxima novela a ser exibida será “Por Você”, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com estreia marcada para 31 de agosto de 2026. Depois dessa trama, a emissora lançará uma nova comédia romântica do autor Daniel Ortiz, prevista para março de 2027.

Esse planejamento indica que a novela de Ortiz está em desenvolvimento ativo, já que a emissora aprovou a sinopse e ele entregou o primeiro bloco de capítulos. Isso mostra que a produção não é apenas uma ideia, mas parte do planejamento da dramaturgia da Globo.

A nova trama, que mantém o estilo leve característico de Ortiz, contará com a colaboração de Victor Atherino e Flávia Bessone, que também trabalharam na novela “Orgulho e Paixão”. A escolha de Ortiz, conhecido por seu trabalho nesse gênero, reforça sua presença no horário das sete, onde já assinou outras quatro novelas: “Alto Astral”, “Haja Coração”, “Salve-se Quem Puder” e “Família É Tudo”. Essas produções ajudaram a consolidar a imagem do autor como criador de histórias leves e populares.

Com essa estratégia, a Globo busca manter a continuidade e a identidade do seu conteúdo no horário. “Por Você” será a substituta da atual novela “Coração Acelerado”, e a nova obra de Ortiz garante a presença de um autor já familiarizado com o público desse horário.

Essa abordagem evidencia uma tentativa de minimizar riscos, utilizando autores que já têm reconhecimento e aprovação do público, o que tende a funcionar melhor na faixa das sete. A programação está sendo cuidadosamente organizada para garantir que o estilo das histórias ressoe com os telespectadores desse período.