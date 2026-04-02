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Gabriela Duarte e Zezé Polessa falam sobre ‘Top Model’ no ‘Caldeirão’

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Gabriela Duarte e Zezé Polessa relembram ‘Top Model’ no ‘Caldeirão’

Neste sábado, dia 4 de abril, o programa “Caldeirão com Mion” homenageia os 40 anos do álbum “Cabeça Dinossauro”, um marco do rock brasileiro, com a participação dos Titãs. Essa edição traz um mix de reencontros de elenco e celebrações musicais, prometendo uma noite repleta de recordações que ressoam entre diferentes gerações.

Os Titãs, com os integrantes Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, irão se apresentar, trazendo para a plateia sucessos que marcaram a carreira da banda e tocaram a história de muitos fãs. O “Cabeça Dinossauro” é considerado um dos álbuns mais importantes do rock nacional e, através das músicas, o grupo irá relembrar momentos significativos da sua trajetória.

Além da parte musical, o programa também revisita a teledramaturgia brasileira. No bloco chamado “TV Teca”, as atrizes Gabriela Duarte e Zezé Polessa vão recordar a novela “Top Model”, que foi exibida entre 1989 e 1990. Essa produção, que fez sucesso entre o público jovem, é lembrada pela sua linguagem popular e pelos personagens marcantes, como Olivia e Naná, interpretados pelas atrizes.

A novela foi uma das primeiras obras de Antonio Calmon como autor, contando com a colaboração de Walter Negrão, e se destacou durante um período de renovação das novelas na TV. Nesta edição, a presença de Igor Lage, que interpretou John Lennon na trama, adiciona um toque especial ao reencontro e reforça a conexão com o público atual, ao resgatar antigos sucessos da televisão.

“Caldeirão com Mion”, produzido pelos Estúdios Globo, é apresentado por Marcos Mion, com direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, supervisionadas por Monica Almeida.

Combinando clássicos da música e da dramaturgia, o programa busca utilizar a nostalgia como uma forma de atrair audiência e engajamento, trazendo à tona memórias que fazem parte do imaginário coletivo dos telespectadores.

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