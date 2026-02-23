Globo começa gravações de ‘Icônica’ com Victor Sparapane e Aline Dias

As gravações de uma nova novela vertical chamada “Icônica: de Faxineira à Fashionista” começaram recentemente nos Estúdios Globo. Esta produção, que faz parte da estratégia da emissora de explorar o mercado de microdramas, conta com 50 episódios, cada um com duração de até dois minutos. A estreia está prevista para 2026.

O roteiro da novela é escrito por Gustavo Reiz, enquanto a direção fica sob a responsabilidade de Roberta Richard. A história gira em torno de Jussara, uma faxineira interpretada por Aline Dias, que possui um talento especial para customizar roupas. Durante um desfile de moda, ela é confundida com uma modelo e acaba conhecendo Giovani, o CEO da grife “Icônica”, que é interpretado por Victor Sparapane. Este encontro não só dá início a uma história de amor, mas também a um conflito central na trama.

Além de Jussara e Giovani, a novela apresenta uma antagonista, Pietra, interpretada por Anajú Dorigon. Pietra é uma estilista e sócia da grife, que vê a chegada de Jussara como uma ameaça à sua posição e tenta sabotá-la. Por outro lado, a personagem Pitonisa, vivida por Gabb, reconhece o potencial de Jussara e decide ser sua mentora no mundo da moda.

Aline Dias já tem uma carreira consolidada na televisão e participou de várias novelas de sucesso, como “Malhação”, “Sangue Bom” e “Salve-se Quem Puder”. Victor Sparapane, por sua vez, é familiar com o formato de novela vertical, tendo atuado em “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, o que pode facilitar sua adaptação a este novo trabalho.

O conceito de novela vertical não é novidade no cenário internacional. Esse formato começou a ganhar popularidade especialmente na China a partir de 2018 e se consolidou durante a pandemia de Covid-19. No Brasil, a introdução desse tipo de conteúdo começou em 2022, com vídeos curtos em plataformas como Kwai, TikTok e X.

Diferente das novelas tradicionais, os microdramas são gravados em formato vertical, com episódios curtos e um ritmo mais intenso, projetados para prender a atenção dos espectadores em dispositivos móveis. A entrada da Globo nesse formato sinaliza uma mudança na forma como a emissora pretende se relacionar com o conteúdo voltado para o celular.