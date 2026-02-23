Alimentação no verão: descubra opções saudáveis para você

As temperaturas lá em cima durante o verão pedem uma atenção especial à nossa alimentação e, claro, à hidratação. Com o calor, é fácil acabar passando dos limites e sofrer com desidratação e exaustão, por isso é bom ficar atento. Um estudo da UFRJ revelou que entre 2000 e 2018, cerca de 48 mil pessoas faleceram devido ao calor extremo. Isso serve como um alerta para cuidarmos da saúde!

A nutricionista Amanda Pires, do AmorSaúde, destaca que, durante o verão, a chave é manter-se bem hidratado. Montar refeições que nos ajudem a repor líquidos e ainda garantir energia é essencial para enfrentar os dias quentes sem problemas.

Refeições adequadas para o verão

O que você coloca no prato faz toda a diferença nesses dias quentes. A Amanda recomenda que um prato equilibrado tenha uma boa proporção de fibras e água. Vamos a alguns alimentos incríveis que podem deixar nossos dias de calor mais leves e refrescantes:

Alimentos ricos em fibras: Invista em pão integral, arroz integral, batata-doce e saladas cruas. Esses alimentos são ótimos para manter a energia em alta quando o calor aperta.

Alimentos com alto teor de água: Veggies como abobrinha, pepino e tomate, além de frutas refrescantes como melancia e abacaxi, são verdadeiros aliados da hidratação.

Sopas, sucos e vitaminas: Esses pratos líquidos não só ajudam a hidratar como também refrescam. Um bom suco gelado faz maravilhas!

Isotônicos ou água de coco: Ideais para os dias de muito suor, ajudam a repor sais minerais perdidos e evitam aquele cansaço desnecessário.

Essas escolhas são ideais para evitar sintomas como tontura e dor de cabeça, comuns na desidratação, que, vamos combinar, ninguém quer sentir durante o verão.

Alimentos que devem ser evitados no verão

Por outro lado, tem uns alimentos que é melhor deixar de lado quando o calor bate à porta. A Amanda recomenda cuidar para não exagerar em:

Alimentos ricos em sal e sódio: Embutidos e temperos prontos retêm líquidos e podem deixar a gente se sentindo inchado, o que é o último dos problemas que queremos no calor.

Bebidas alcoólicas: O álcool é um grande vilão da desidratação, então é melhor optar por outras opções.

O álcool é um grande vilão da desidratação, então é melhor optar por outras opções. Cafeína: Aquela xícara de café vai te deixar na vontade, mas o efeito diurético também pode prejudicar a hidratação.

É importante lembrar que o calor e a umidade estão do lado das bactérias. Por isso, pratos com maionese, cremes e carnes cruas precisam ser armazenados corretamente na geladeira. A Amanda sugere que a gente cozinhe apenas o que vai consumir e coloque as sobras na geladeira logo depois. Ficar reaquece e pode aumentar o risco de contaminação. E, claro, lavar bem frutas e verduras é fundamental!

A importância da hidratação

E quanto à famosa recomendação de beber dois litros de água por dia? A Amanda conta que esse número pode variar. O ideal é beber de 30 a 50 ml de água para cada quilo do seu peso. Essa fórmula ajuda a manter todos os processos do corpo funcionando direitinho.

A água é essencial! Com ela, o corpo regula a temperatura, mantém o fôlego em dia e ainda previne aquelas câimbras chatas. Em dias quentes, a hidratação não é apenas uma necessidade básica, mas o segredo para atuar com disposição e bem-estar.