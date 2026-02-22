capítulos de 2 a 7 de Março de 2026

Bagdá Confronta Joaquim e Misael Sobre As Três Graças

Bagdá causa preocupação ao confrontar Joaquim e Misael sobre a situação envolvendo As Três Graças, o que deixa os dois em alerta. O embate ocorre em um contexto de tensão crescente entre os personagens.

No capítulo 115, Consuelo aconselha Misael a seguir em frente. Enquanto isso, Paulinho utiliza um rastreador no carro de Edilberto, e Samira e Edilberto acabam discutindo. Juquinha se surpreende ao ver a chegada de Bagdá na casa de Maggye. Ferette demonstra impaciência com Arminda. Em outra cena, Leonardo busca ajuda com Zenilda, enquanto Raul e Joélly informam Gerluce e Lígia sobre um acordo feito com Samira, deixando-as chocadas.

No capítulo 116, Joélly procura Gerluce para ajudar a trazer sua filha de volta. Paulinho alerta que Raul pode ter problemas com a justiça. Samira informa a Edilberto que deixará o Brasil temporariamente. Juquinha mostra a Paulinho uma foto de uma máscara usada por ladrões que roubaram As Três Graças. Jairo comunica que o juiz autorizou a prisão de Samira, e Misael e Gilmar se enfrentam por causa de Consuelo. Paulinho e Juquinha não conseguem encontrar Samira, e Lorena fica surpresa ao descobrir os planos de Ferette. Paulinho recebe uma ameaça velada de Ferette sobre seu pai e reage de forma agressiva ao empresário. Viviane informa Rogério que sabe onde fica a Casa de Farinha.

No capítulo 117, Ferette avisa Samira para deixar o país, enquanto Angélico registra uma declaração de Viviane, que decide cortar relações com Leonardo. Jairo orienta Paulinho a ter cuidado com Ferette, que por sua vez, dá ordens a Vicente para acabar com Paulinho. Raul busca ajuda do pastor Albérico e Arminda encontra o passaporte de Samira, planejando confrontá-la.

No capítulo 118, Samira pede para Raul encontrá-la no aeroporto e ameaça Joélly. Gerluce informa Paulinho que Samira conseguiu escapar do país. Kasper busca a ajuda de Stephane para melhorar sua posição em relação a As Três Graças. Zenilda aconselha Rogério e sua equipe a fazer uma denúncia anônima sobre a Casa da Farinha.

No capítulo 119, Ferette solicita um dossiê sobre Rogério. Viviane recebe flores de um admirador anônimo e descobre que é Angélico. Luciano grava um vídeo de Consuelo conversando com Viviane e envia para Macedo. Claudia faz uma denúncia sobre uma fábrica clandestina de medicamentos. Alaíde e Rivaldo expressam preocupação com Cristiano. Stephane informa a Bagdá que Kasper quer expor as obras de um famoso artista, em troca de um favor. É nesse momento que Bagdá intimida Joaquim e Misael sobre As Três Graças.

No capítulo 120, Lucélia guarda segredo sobre a descoberta de que a obra original de As Três Graças está em um ferro-velho. Gerluce expressa preocupação com a confiança que Paulinho pode ter perdido nela. Paulinho, Jairo e Juquinha não encontram vestígios da fabricação de remédios em um local suspeito. Vicente tenta se esconder de Paulinho, e Joaquim e Misael informam Gerluce, Viviane e Júnior sobre o conhecimento de Bagdá a respeito de As Três Graças. Gerluce age como se não soubesse da Casa da Farinha.

Os resumos dos capítulos podem sofrer alterações, de acordo com a programação da emissora.

A novela, “Três Graças”, é uma obra criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.