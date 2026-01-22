Globo apresenta primeiras imagens de ‘A nobreza do amor’

A Globo apresentou na última quarta-feira, 21, a primeira chamada da nova novela “A Nobreza do Amor” durante o intervalo do programa “Três Graças”. A produção está prevista para estrear em março e irá substituir a novela “Êta Mundo Melhor!” na faixa das seis horas.

Neste emocionante enredo, a protagonista Alika, interpretada por Duda Santos, é uma jovem princesa do reino fictício africano de Batanga. A história se passa na década de 1920 e explora uma crise política no reino, onde Alika precisa fugir após o primeiro-ministro Jendal, vivido por Lázaro Ramos, cogitar um golpe de Estado. Jendal, com intenções ambiciosas, se associa a potências europeias que desejam explorar as ricas minas de tungstênio do país e planeja forçar o casamento com Alika, que já está prometida a Omar, interpretado por Rodrigo Simas.

Para escapar do perigo, Alika foge para o Brasil e se esconde em Barro Preto, um vilarejo fictício no interior do Rio Grande do Norte. Lá, ela assume a identidade de Lúcia e conhece Tonho, um trabalhador rural interpretado por Ronald Sotto. Sem saber, Alika se apaixona por Tonho, que descende do famoso rei Shaka. Juntos, eles enfrentam não apenas as injustiças locais, mas também as ameaças do vilão Jendal.

A trama se complica com a presença de Mirinho, interpretado por Nicolas Prattes, que era amigo de Tonho e acaba se aliando a Jendal. Mirinho é apaixonado por Alika, o que gera ciúmes em Amelinha, papel de Theresa Fonseca. Assim, os conflitos pessoais e políticos se entrelaçam, unindo os destinos de personagens do Brasil e do reino africano.

Duda Santos, que já foi a protagonista na novela “Garota do Momento” em 2024, destaca-se novamente. O roteiro é de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., todos conhecidos por sua contribuição em “Amor Perfeito”. A produção conta ainda com a colaboração de Alessandro Marson, Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais.

A direção artística é de Gustavo Fernández, e a direção geral está sob responsabilidade de Pedro Peregrino. As gravações acontecem tanto no Rio Grande do Norte quanto nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, permitindo uma rica combinação de paisagens do sertão nordestino com cenários inspirados no reino fictício.

O elenco da novela conta com diversos nomes, incluindo Fabiana Karla, Rayssa Bratillieri, Cassio Gabus Mendes, Emanuelle Araújo, Danton Mello, Ana Cecília Costa, Bukassa Kabengele, Fabio Lago, Marcelo Médici, Samantha Jones, Daniel Rangel, Gabriel Fuentes, Zezé Motta e Lukete. A produção promete trazer uma narrativa que une elementos da cultura africana com o sertão nordestino, refletindo a diversidade e as riquezas culturais do Brasil.