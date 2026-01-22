Audiência da TV: dados consolidados de 21/01/2026

Para se esquivar da concorrência com a transmissão do futebol pela Record, a atual edição do Big Brother Brasil, o BBB 26, começou a ser exibida em um horário mais tarde. A mudança resultou em uma audiência que, pela primeira vez, ficou abaixo de 10 pontos.

Durante o mesmo período, a partida entre São Paulo e Portuguesa atraiu a atenção dos telespectadores, alcançando um pico de 13 pontos. Em comparação, o programa Coração Acelerado, que estava no ar na Rede Globo, obteve uma audiência significativa, atingindo picos de 20,6 pontos, similar ao desempenho de sua estreia.

O SBT também observou um aumento na audiência com os programas Aqui Agora e SBT Brasil, que superaram os índices dos telejornais da Band.

Na quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, as medições mostraram os seguintes resultados de audiência:

Hora Um : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Bom Dia SP : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Bom Dia Brasil : 7,2 pontos

: 7,2 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,1 pontos

: 6,1 pontos Mais Você : 6,4 pontos

: 6,4 pontos SP1 : 10,1 pontos

: 10,1 pontos Globo Esporte : 10,2 pontos

: 10,2 pontos Jornal Hoje : 11,7 pontos

: 11,7 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,9 pontos

: 12,9 pontos Sessão da Tarde: A Vida em um Ano : 9,8 pontos

: 9,8 pontos SPTV : 10,6 pontos

: 10,6 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12,5 pontos

: 12,5 pontos Êta Mundo Bom! : 17,0 pontos

: 17,0 pontos SP2 : 19,4 pontos

: 19,4 pontos Coração Acelerado : 19,4 pontos

: 19,4 pontos Jornal Nacional : 20,6 pontos

: 20,6 pontos Três Graças : 22,1 pontos

: 22,1 pontos Cinema Especial: Batman : 13,9 pontos

: 13,9 pontos Big Brother Brasil 26 : 9,8 pontos

: 9,8 pontos Jornal da Globo : 6,6 pontos

: 6,6 pontos Rede BBB : 5,4 pontos

: 5,4 pontos Coração Acelerado (reapresentação) : 4,5 pontos

: 4,5 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,8 pontos

: 3,8 pontos Corujão: Do Que os Homens Gostam: 3,3 pontos

No canal da Record, os números foram os seguintes:

Balanço Geral Manhã : 1,5 pontos

: 1,5 pontos Balanço Geral Manhã SP : 2,3 pontos

: 2,3 pontos Fala Brasil : 3,1 pontos

: 3,1 pontos Hoje em Dia : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Balanço Geral SP : 4,8 pontos

: 4,8 pontos The Love School : 5,5 pontos

: 5,5 pontos A Escrava Isaura : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Cidade Alerta : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Jornal da Record : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Campeonato Paulista: São Paulo x Portuguesa: 8,3 pontos

No SBT, a audiência também apresentou resultados variados:

SBT Manhã : 1,2 pontos

: 1,2 pontos Primeiro Impacto : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Fofocalizando : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Coraçâo Indomável : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Aqui Agora: 3,5 pontos

Os dados de audiência refletem a medição na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses números são importantes principalmente para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para direcionar suas campanhas.