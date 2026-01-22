Entretenimento

Audiência da TV: dados consolidados de 21/01/2026

Para se esquivar da concorrência com a transmissão do futebol pela Record, a atual edição do Big Brother Brasil, o BBB 26, começou a ser exibida em um horário mais tarde. A mudança resultou em uma audiência que, pela primeira vez, ficou abaixo de 10 pontos.

Durante o mesmo período, a partida entre São Paulo e Portuguesa atraiu a atenção dos telespectadores, alcançando um pico de 13 pontos. Em comparação, o programa Coração Acelerado, que estava no ar na Rede Globo, obteve uma audiência significativa, atingindo picos de 20,6 pontos, similar ao desempenho de sua estreia.

O SBT também observou um aumento na audiência com os programas Aqui Agora e SBT Brasil, que superaram os índices dos telejornais da Band.

Na quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, as medições mostraram os seguintes resultados de audiência:

  • Hora Um: 4,1 pontos
  • Bom Dia SP: 6,9 pontos
  • Bom Dia Brasil: 7,2 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,1 pontos
  • Mais Você: 6,4 pontos
  • SP1: 10,1 pontos
  • Globo Esporte: 10,2 pontos
  • Jornal Hoje: 11,7 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,9 pontos
  • Sessão da Tarde: A Vida em um Ano: 9,8 pontos
  • SPTV: 10,6 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,5 pontos
  • Êta Mundo Bom!: 17,0 pontos
  • SP2: 19,4 pontos
  • Coração Acelerado: 19,4 pontos
  • Jornal Nacional: 20,6 pontos
  • Três Graças: 22,1 pontos
  • Cinema Especial: Batman: 13,9 pontos
  • Big Brother Brasil 26: 9,8 pontos
  • Jornal da Globo: 6,6 pontos
  • Rede BBB: 5,4 pontos
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,5 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,8 pontos
  • Corujão: Do Que os Homens Gostam: 3,3 pontos

No canal da Record, os números foram os seguintes:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5 pontos
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,3 pontos
  • Fala Brasil: 3,1 pontos
  • Hoje em Dia: 3,0 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,8 pontos
  • The Love School: 5,5 pontos
  • A Escrava Isaura: 3,9 pontos
  • Cidade Alerta: 3,9 pontos
  • Jornal da Record: 6,9 pontos
  • Campeonato Paulista: São Paulo x Portuguesa: 8,3 pontos

No SBT, a audiência também apresentou resultados variados:

  • SBT Manhã: 1,2 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,5 pontos
  • Fofocalizando: 3,6 pontos
  • Coraçâo Indomável: 3,2 pontos
  • Aqui Agora: 3,5 pontos

Os dados de audiência refletem a medição na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses números são importantes principalmente para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para direcionar suas campanhas.

