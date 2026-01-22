Audiência da TV: dados consolidados de 21/01/2026
Para se esquivar da concorrência com a transmissão do futebol pela Record, a atual edição do Big Brother Brasil, o BBB 26, começou a ser exibida em um horário mais tarde. A mudança resultou em uma audiência que, pela primeira vez, ficou abaixo de 10 pontos.
Durante o mesmo período, a partida entre São Paulo e Portuguesa atraiu a atenção dos telespectadores, alcançando um pico de 13 pontos. Em comparação, o programa Coração Acelerado, que estava no ar na Rede Globo, obteve uma audiência significativa, atingindo picos de 20,6 pontos, similar ao desempenho de sua estreia.
O SBT também observou um aumento na audiência com os programas Aqui Agora e SBT Brasil, que superaram os índices dos telejornais da Band.
Na quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, as medições mostraram os seguintes resultados de audiência:
- Hora Um: 4,1 pontos
- Bom Dia SP: 6,9 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,2 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,1 pontos
- Mais Você: 6,4 pontos
- SP1: 10,1 pontos
- Globo Esporte: 10,2 pontos
- Jornal Hoje: 11,7 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,9 pontos
- Sessão da Tarde: A Vida em um Ano: 9,8 pontos
- SPTV: 10,6 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,5 pontos
- Êta Mundo Bom!: 17,0 pontos
- SP2: 19,4 pontos
- Coração Acelerado: 19,4 pontos
- Jornal Nacional: 20,6 pontos
- Três Graças: 22,1 pontos
- Cinema Especial: Batman: 13,9 pontos
- Big Brother Brasil 26: 9,8 pontos
- Jornal da Globo: 6,6 pontos
- Rede BBB: 5,4 pontos
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,5 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,8 pontos
- Corujão: Do Que os Homens Gostam: 3,3 pontos
No canal da Record, os números foram os seguintes:
- Balanço Geral Manhã: 1,5 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 2,3 pontos
- Fala Brasil: 3,1 pontos
- Hoje em Dia: 3,0 pontos
- Balanço Geral SP: 4,8 pontos
- The Love School: 5,5 pontos
- A Escrava Isaura: 3,9 pontos
- Cidade Alerta: 3,9 pontos
- Jornal da Record: 6,9 pontos
- Campeonato Paulista: São Paulo x Portuguesa: 8,3 pontos
No SBT, a audiência também apresentou resultados variados:
- SBT Manhã: 1,2 pontos
- Primeiro Impacto: 2,5 pontos
- Fofocalizando: 3,6 pontos
- Coraçâo Indomável: 3,2 pontos
- Aqui Agora: 3,5 pontos
Os dados de audiência refletem a medição na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses números são importantes principalmente para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para direcionar suas campanhas.