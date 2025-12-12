Djavan comemora 50 anos de carreira em show no ‘Altas Horas’

Neste sábado, 13 de dezembro, o programa “Altas Horas” faz uma homenagem especial a Djavan, um dos ícones da música brasileira, que celebra cinco décadas de carreira. Sob a apresentação de Serginho Groisman, o artista irá se apresentar e relembrar sua trajetória musical, marcada por diversas histórias e canções que tocaram gerações.

Durante o programa, Djavan interpretará sucessos como “Sina”, “Eu Te Devoro” e “Oceano”, obras que fazem parte da memória afetiva do público. O cantor também destaca a importância de Gal Costa em sua carreira, a quem considera sua maior intérprete, mencionando que ela gravou 13 de suas músicas. Para emocionar a audiência, ele cantará “O Vento”, uma composição de 1987 que, embora não tenha sido gravada por ele antes, é um marco na sua história.

Além das performances, o programa também apresenta a banda Trivia, formada por filhos e netos de Djavan. Max Viana, filho do cantor, fala sobre a experiência de trabalhar com a nova geração musical da família: “Parece que me preparei a vida inteira pra trabalhar com eles. Eles começaram com a internet, com beats prontos. Levei para estúdio e começamos a produzir do zero”. No palco, a banda trará uma nova versão da canção “Açaí” e lançará uma música inédita.

O programa contará também com a presença de fãs que compartilham suas experiências com a obra de Djavan. A jornalista Fátima Bernardes recorda a primeira vez que ouviu “Flor de Lis”, destacando seu impacto. O ator Gabriel Leone relembra momentos da sua infância, quando os discos ao vivo de Djavan eram comuns em sua casa, enfatizando as harmonias únicas do cantor. Já a atriz Sheron Menezzes demonstra seu amor pela música de Djavan e como a letra de “Pétala” ganhou um novo significado após sua gravidez. O comentarista esportivo Júnior faz uma reflexão sobre como suas trajetórias profissionais se cruzaram.

“Altas Horas” é dirigido por Serginho Groisman e Adriano Ricco e vai ao ar aos sábados, após o programa “Três Graças”. Esta edição promete ser um tributo emocionante e uma verdadeira celebração à carreira de Djavan e à sua rica contribuição para a música brasileira.