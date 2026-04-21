Frango malpassado: conheça os riscos e como se proteger

Apesar de ser um dos favoritos nas mesas brasileiras, o frango pede atenção especial na hora de preparar. Isso porque, se não for cozido direito, ele pode trazer riscos sérios à saúde, com bactérias capazes de causar desde uma simples diarreia a infecções bem complicadas.

O nutrólogo Felipe Gazoni avisa: “O frango cru é uma das principais fontes de contaminação alimentar. Muitas pessoas não levam isso a sério, mas as consequências podem ser sérias, especialmente para quem já tem uma saúde mais vulnerável”. E quem não tem um amigo ou parente que já passou um perrengue do tipo por conta de um frango malpassado?

Vamos falar sobre os principais problemas que podem surgir quando o frango não é preparado com cuidado.

1. Infecção por salmonelose

A famosa *Salmonella* é a vilã aqui. Ela pode provocar diarreia intensa, febre e vômitos, e, em casos graves, pode até levar à hospitalização. Imagina dirigir com aquele desconforto? Melhor evitar!

2. Contaminação por campilobacteriose

Essa também é uma preocupação séria. Relacionada à bactéria *Campylobacter*, ela é uma das principais causas de gastroenterite no mundo, e o frango cru ou malcozido é um grande responsável. A última coisa que você quer é acabar com dores de barriga, né?

3. Risco de intoxicação alimentar grave

Se as bactérias estiverem presentes, a ingestão de carne contaminada pode causar febre, dores abdominais e náuseas. Isso preocupa especialmente crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Já pensou em ficar de molho no hospital?

4. Contaminação cruzada

E não para por aí. A contaminação cruzada acontece quando utensílios ou superfícies que tocaram o frango cru acabam contaminando outros alimentos. É um descuido que pode render dor de barriga para a família toda!

Cuidados essenciais no preparo do frango

Felizmente, esses riscos podem ser facilmente evitados com algumas práticas simples na cozinha. Vamos a elas:

1. Cozinhar completamente o frango

Aqui é simples: o frango precisa atingir uma temperatura interna de pelo menos 74 °C. Isso garante que os microrganismos indesejados sejam eliminados.

2. Evitar contaminação cruzada

Use utensílios diferentes para alimentos crus e cozidos. E, se precisar usar o mesmo, não esqueça de lavá-los direitinho entre uma tarefa e outra.

3. Higienizar mãos e superfícies

Lave as mãos após manipular o frango cru e desinfete as superfícies. Essa é uma maneira prática de evitar que a contaminação te alcance.

“O cozimento correto não é só uma questão de gosto, mas também de segurança”, diz Gazoni. É um detalhe simples que protege a saúde de toda a família — e assim você pode seguir suas aventuras sobre rodas sem preocupações.