Opções de carros até R$ 60 mil com compra facilitada

Com o preço médio de um carro 0 km começando em cerca de R$ 79.790, muita gente acaba enfrentando um verdadeiro desafio financeiro ao decidir comprar um automóvel. Mas calma, não precisa desanimar! O mercado de seminovos e usados é uma alternativa sensacional para quem quer economizar. É possível encontrar modelos de qualidade por até R$ 60 mil e, assim, garantir um bom custo-benefício.

Se você está nessa busca, aqui vão cinco opções de carros que realmente se destacam por oferecer características técnicas sólidas e um bom desempenho por um preço acessível.

Fiat Strada (2020)

Famosa no mundo das picapes, a Fiat Strada é uma ótima pedida. Com motor 1.4 Fire Flex, suspensão McPherson na frente e eixo de torção atrás, ela possui câmbio manual de 5 marchas. Para encontrar essa belezura, busque pela versão Working Hard, lançada em 2020, com preços a partir de R$ 57.575.

Ford Ka Sedan (2019)

Apesar de não ser o sedã mais famoso do mercado, o Ford Ka se destaca entre os seminovos. Ele oferece um espaço interno bacana, um desempenho no dia a dia satisfatório e um conforto que muitos usuários aprovam. Dependendo do modelo, você pode encontrar unidades a partir de R$ 47.929.

Fiat Grand Siena (2021)

Outra opção interessante da Fiat é o Grand Siena. Este sedã tem fama de ser confortável e espaçoso, além de ser uma versão mais longa do clássico Siena. Modelos 1.0 com motor biocombustível podem ser encontrados por cerca de R$ 49.896.

Nissan Versa (2019)

Se você procura um bom desempenho, o Nissan Versa é uma escolha forte. Ele se destaca entre os sedans com um porta-malas generoso, sendo ideal para quem precisa de espaço. A versão 1.0 tem preços a partir de R$ 44.701, tornando-se uma opção bem atrativa.

Chevrolet Cobalt (2019)

E para quem busca performance, o Chevrolet Cobalt é um grande achado. Com seu motor 1.8 aspirado e várias funções de assistência, ele oferece uma experiência de condução agradável. Seu preço médio atual está por volta de R$ 55.063.

Essas opções mostram que é possível encontrar carros de qualidade no mercado de usados, garantindo que seu investimento seja mais amigável ao seu bolso.