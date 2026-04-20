Hemorroidas, fissuras e fístulas: entenda os 5 pontos essenciais

Hemorroidas, fissuras e fístulas são problemas que podem causar desconforto na região anal. Você já sentiu uma dor incômoda ou percebeu algo diferente ali? Essas condições podem aparecer por várias razões, como esforço na hora de ir ao banheiro, prisão de ventre ou até mesmo gravidez. As hemorroidas, por exemplo, são veias dilatadas que podem causar dor, coceira e, o mais preocupante, sangramentos.

As fissuras anais, por outro lado, são cortes na mucosa do ânus, muitas vezes provocados por fezes duras. Quem já passou pela experiência pode afirmar que a dor é intensa, especialmente na hora de evacuar. E as fístulas? Elas surgem como canais anormais entre o interior do ânus e a pele ao redor, geralmente por infecções. Isso também pode trazer dor e secreção.

No Brasil, as hemorroidas são bem comuns, mas ainda existe um certo tabu em torno do assunto. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, cerca de 50% dos adultos podem apresentar sintomas em algum momento da vida. É comum ver pessoas adiando a ida ao médico por medo ou desinformação, mas isso pode piorar a situação.

Um estudo analisou 9.289 pacientes e constatou que 27,3% deles tinham hemorroidas como queixa principal. É uma porcentagem alarmante, não acha?

1. Nem todos os casos precisam de cirurgia

É um mito acreditar que todo diagnóstico de hemorroida resulta em cirurgia. Muitas vezes, mudanças simples nos hábitos podem trazer alívio. Aumentar a ingestão de fibras e se manter hidratado são passos que podem fazer diferença significativa. A coloproctologista Paula A. Conceição destaca a importância da avaliação médica para definir o melhor caminho.

2. A dor pode indicar qual é o problema

Prestar atenção na dor que você sente pode ajudar a identificar se é hemorroida ou fissura. A fissura costuma causar uma dor aguda, parecendo um rasgo durante a evacuação, enquanto as hemorroidas podem resultar em desconforto e sangramento. Essas diferenças são fundamentais para o diagnóstico correto.

3. A recuperação hoje é mais rápida

Graças às técnicas modernas, o tempo que você leva para se recuperar após o tratamento diminuiu bastante. Agora, muitos conseguem voltar à rotina em poucos dias. Isso é uma vantagem e tanto, especialmente para quem vive na correria do dia a dia.

4. Hábitos de vida fazem toda a diferença

Não adianta só recorrer a tratamentos se os hábitos permanecem os mesmos. Uma dieta rica em fibras e a hidratação diária são essenciais para prevenir problemas. Afinal, um estilo de vida saudável faz toda a diferença para evitar hemorroidas, fissuras e fístulas.

5. Diagnóstico precoce evita complicações

A vergonha de falar sobre essas condições é um dos principais motivos que levam as pessoas a adiar a consulta médica. Mas atenção: quanto mais cedo o problema é identificado, melhor. Um diagnóstico rápido aumenta as chances de um tratamento simples e eficaz.

Temos que lembrar que cuidar da saúde é fundamental e não podemos deixar que o medo ou a vergonha façam a gente adiar o que é importante. A vida é muito curta e é sempre bom se sentir confortável no seu próprio corpo.