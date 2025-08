Geraldo Luís diz que a fama nunca foi necessária para ele

Na noite de segunda-feira, 4 de agosto, o programa “No Alvo” recebeu Geraldo Luís, um dos apresentadores mais conhecidos da televisão brasileira. A trajetória de Geraldo começou em condições humildes no interior de São Paulo, onde enfrentou dificuldades, até se tornar uma figura influente na mídia nacional. Durante o programa, ele refletiu sobre suas experiências de vida, suas lutas e a conexão com seu passado.

A audiência do programa foi significativa, alcançando 3,9 pontos de ibope na Grande São Paulo, com um pico de 5,4 pontos. No ar das 23h22 às 00h16, a atração ficou na segunda posição na região.

Em um formato de perguntas e respostas, Geraldo compartilhou momentos marcantes da sua vida. Ele relembrou a infância, quando passou por dificuldades, incluindo um período em que ele e a mãe, em situação de vulnerabilidade, dormiram em um barracão. Apesar das mágoas, ele vê essas experiências como lições importantes. Para ajudar outras pessoas em situações semelhantes, Geraldo fundou a Casa da Sopa em Limeira, onde ofereceu mais de 15 mil refeições por mês a moradores de rua e montou uma escola de informática para crianças carentes.

Sobre sua mãe, Dona Olga, falecida em 2007, ele demonstrou profunda saudade e carinho, expressando que nunca deixará de sentí-la viva em sua memória e em seu coração. Geraldo enfatizou o impacto que a ausência dela teve em sua vida e sua luta interna em relação ao pai, que abandonou a família quando ele era criança.

O apresentador também comentou sua vida amorosa, mencionando que já foi casado e tem um filho, João Pedro. Ele falou sobre a complexidade das relações, especialmente na esfera pública. Generalizou que muitas pessoas na mídia enfrentam desilusões amorosas, reforçando que a fama pode complicar ainda mais as relações pessoais.

Geraldo também abordou rumores sobre a sua vida, incluindo comentários feitos por Geisy Arruda, a respeito de sua “lentidão” em relacionamentos, do que ele riu e desmentiu. Ele se defendeu, afirmando que sempre teve liberdade em suas escolhas pessoais e que não se preocupava com a opinião alheia.

Outro momento delicado da entrevista foi quando ele foi questionado sobre polêmicas passadas, como a entrevista com o piloto Osmar Frattini, que se arrependeu de ter falado com ele. Geraldo explicou que as interpretações errôneas acontecem e que ele já se desculpou publicamente por qualquer mal-entendido relacionado a esse caso.

Além disso, ele falou sobre seu relacionamento com o saudoso Marcelo Rezende, ressaltando o carinho que sempre teve por ele. Ele se incomodou ao ser acusado de influenciar a decisão de Resende em relação ao tratamento de sua doença, afirmando que a escolha foi exclusivamente do amigo.

O programa “No Alvo” vai ao ar todas as segundas-feiras, às 23h15, no SBT e pela plataforma +SBT, e continua a atrair a atenção do público com debates que vão além da superficialidade da fama, refletindo sobre questões pessoais e sociais.