Animal raro desaparecido desde 1961 é redescoberto

Após cerca de 60 anos sem ser visto, um animal raro foi redescoberto na Indonésia. Trata-se da equidna-de-bico-longo, ou Zaglossus attenboroughi, que foi localizado em Nova Guiné.

Em 10 de novembro de 2023, a Universidade de Oxford confirmou o avistamento durante uma expedição. Mas não foi só isso: os pesquisadores também descobriram diversas espécies de aranhas, besouros e até um camarão capaz de viver fora da água. Surpresas garantidas na natureza!

Reaparecendo na natureza

A última vez que alguém viu a equidna-de-bico-longo foi em 1961. Seu nome é uma homenagem ao famoso naturalista David Attenborough. Com muito esforço, a equipe de pesquisa conseguiu registrar a criatura em vídeo e fotos, utilizando mais de 80 câmeras em locais estratégicos.

Esses equipamentos foram posicionados em pontos seguros nas Montanhas Cíclope, em Papua. A equidna é um membro da família dos monotremados, que são mamíferos que põem ovos. Embora seja um mamífero, seu aspecto é bem peculiar: tem espinhos, um bico e é coberta de pelos.

O bicho é noturno e extremamente tímido, por isso não deixa rastros de sua presença. Durante o dia, prefere se esconder. Curiosamente, a equipe de cientistas só conseguiu avistá-lo no último dia da expedição, e contou com a ajuda dos moradores locais para garantir que as capturas fossem precisas.

Esse animal fascinante pode ter surgido há cerca de 200 milhões de anos, na mesma época em que os dinossauros caminhavam pela Terra. E, até pouco tempo atrás, existia apenas uma única referência à equidna em um museu da Holanda.

Redescobertas como essa mostram o quanto as pesquisas e expedições são importantes. Elas nos ajudam a entender melhor a biodiversidade do planeta e ainda podem revelar segredos incríveis sobre a vida animal. Para quem ama a natureza e seus mistérios, cada detalhe é um convite à admiração.