Robôs serão usados para controlar população de gatos selvagens

Cidades da Austrália estão enfrentando um grande desafio: a proliferação de gatos selvagens. Essa solução inovadora envolve a utilização de robôs movidos a energia solar, projetados para identificar e eliminar esses felinos invasores, com o objetivo de proteger as espécies nativas ameaçadas pela predação intensa.

Por que os gatos selvagens são um problema?

Diferente dos nossos gatos de estimação, os gatos selvagens são considerados uma ameaça real ao ecossistema. Eles causam sérios danos, resultando em perdas diárias significativas na fauna local. O impacto é tão grande que as autoridades decidiram agir para evitar a diminuição da biodiversidade. Isso é crucial, já que a fauna australiana está entre as mais singulares do mundo.

A meta audaciosa

O objetivo é ambicioso: eliminar em torno de 6 milhões de gatos em cinco anos. Para isso, foram investidos € 4,6 milhões, ou cerca de AUD 7,6 milhões, na compra e instalação de 15 robôs. Essa é uma estratégia que deve trazer benefícios tanto para a fauna como para os esforços de conservação do país.

Gatos selvagens e suas consequências

Esses felinos chegaram à Austrália e rapidamente se espalharam, causando um desequilíbrio ecológico ao predar várias espécies nativas, algumas em risco de extinção. Um único gato selvagem pode matar em média 186 animais por ano, somando mais de 5 milhões de mortes diárias de aves, répteis e mamíferos, por exemplo. Entre as espécies ameaçadas, destacam-se o numbat e o wallaby-das-rochas, que enfrentam não apenas a caça, mas também a competição pela alimentação.

Como os robôs funcionam?

Os robôs, desenvolvidos pela empresa Thylation, têm tecnologia avançada. Eles operam utilizando energia solar e contam com sensores que identificam gatos selvagens com base em suas características físicas e padrões de movimento. Ao detectar um felino, os robôs soltam um gel tóxico chamado Poison 1080, que é ingerido pelo animal durante sua higiene.

Esse veneno é projetado para atingir apenas os gatos invasores, poupando espécies protegidas e gatos domésticos, o que garante um controle mais eficiente da situação.

O impacto em números

Além dos danos ao meio ambiente, a presença dos gatos selvagens gera um custo de quase AUD 300 milhões ao ano em conservação. Isso mostra a profundidade do problema, que vai além da proteção das espécies e toca na economia do país.

Apesar das críticas de ativistas, o governo australiano defende que essa medida é essencial para proteger a fauna nativa. A utilização dos robôs é vista como um passo decisivo na busca por um equilíbrio ecológico.

As inovações tecnológicas, combinadas com a proteção do meio ambiente, mostram que a luta contra espécies invasoras pode ser feita de maneira inteligente e sustentável.