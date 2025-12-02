Cyria Coentro é confirmada no elenco de ‘A Nobreza do Amor’

Cyria Coentro se junta ao elenco da novela ‘A Nobreza do Amor’

A atriz Cyria Coentro, conhecida por sua carreira no teatro da Bahia e por várias participações na televisão, vai fazer parte do elenco da nova novela das seis da Globo, intitulada “A Nobreza do Amor”, que irá ao ar em março de 2026. Na trama, Cyria interpretará a mãe de Tonho, personagem central da história, que será vivido por Ronald Sotto.

Tonho é um trabalhador de um engenho que busca melhores condições de vida e autonomia para sua comunidade. A novela conta também a história de seu romance com Alika, interpretada por Duda Santos, que enfrenta inúmeros desafios políticos e históricos durante sua jornada, que atravessa continentes.

Além de Cyria e Duda, a atriz Erika Januza também foi confirmada no elenco, interpretando a mãe de Alika. Cyria já é uma figura consolidada na teledramaturgia, tendo iniciado sua carreira na televisão na novela "Renascer", em 1993. Desde então, participou de obras como "Flor do Caribe", "Sete Vidas", "O Tempo Não Para", "Mar do Sertão" e "Fuzuê", mostrando sua versatilidade e compromisso com diferentes estilos de dramaturgia.

A nova novela “A Nobreza do Amor” foi criada por uma equipe composta por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., e terá direção artística de Gustavo Fernández. A obra será composta por 185 capítulos, combinando melodrama, fábula e crítica social. A história gira em torno de Alika, uma princesa africana que foge para o Brasil após seu reino fictício, Batanga, ser dominado por um tirano chamado Jendal, interpretado por Lázaro Ramos.

A narrativa se passa na década de 1920, no interior do Rio Grande do Norte, e mostra a jornada de Alika em busca de liberdade, que se entrelaça com a luta de Tonho por dignidade e terra. O enredo se desenvolve em meio a tensões culturais e conflitos políticos que refletem as lutas e desafios enfrentados em ambos os continentes de forma histórica e emocional.

Inspirada pela estética do cordel nordestino e pelas tradições afro-diaspóricas, a novela pretende abordar questões como racismo, desigualdade e identidade cultural afro-brasileira. Essa perspectiva destaca a proposta da faixa das seis em contar histórias que geram impacto cultural, enriquecendo o que já foi apresentado em novelas anteriores.

A equipe de direção, liderada por Gustavo Fernández, inclui Pedro Peregrino na direção geral e colaborações de outros profissionais, como Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais, que trabalham para garantir uma narrativa consistente e bem estruturada.

Com uma trama que une referências históricas, elementos culturais e uma visão sobre disputas políticas e afetos, “A Nobreza do Amor” promete ser uma das produções mais relevantes da faixa das seis em 2026, oferecendo ao público uma rica representação da cultura afro-brasileira através da atuação de Cyria Coentro e demais membros do elenco.