Galã de Três Graças testa positivo para Covid e se afasta

As gravações da nova novela “Três Graças”, que irá ao ar às 21h na Globo, enfrentaram um desafio recente. O ator Romulo Estrela, que interpreta o personagem principal, foi diagnosticado com Covid-19 há duas semanas. Ele precisou se afastar temporariamente das filmagens, o que gerou a suspensão das atividades da equipe para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Romulo estava escalado para uma cena importante que seria gravada em São Paulo. Para evitar riscos de contaminação, a produção decidiu desmobilizar a equipe e monitorar os colegas que contracenaram com o ator antes de retomar os trabalhos. Apesar da situação, com a pandemia em uma fase menos crítica, a Globo continuou a seguir rigorosos protocolos de saúde. A estreia da novela está prevista para o dia 20 de outubro e o cronograma de lançamento não será afetado.

### O Papel de Romulo Estrela

Na trama, Romulo Estrela dá vida a Paulinho Reitz, um investigador de polícia que é descrito como íntegro, persistente e um pouco desastrado no amor. Ele é filho de um policial que morreu em serviço e, por isso, se vê motivado pela busca por justiça. Paulinho trabalha sob a supervisão do delegado Jairo Barroso, interpretado por André Mattos, e divide suas funções com a estagiária Juquinha, vivida por Gabriela Medvedovski.

O personagem mantém uma rotina dedicada ao trabalho e aos exercícios físicos, especialmente corridas no Parque Ibirapuera em São Paulo. No entanto, sua vida amorosa é marcada por relacionamentos instáveis. Essa realidade muda quando ele conhece Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, uma mãe solteira que enfrenta desafios ao lado da filha, Joélly, que é interpretada por Alana Cabral. O encontro dos dois acontece em frente a um posto de saúde, e a partir daí se inicia uma relação que mistura afinidade e obstáculos.

Em uma entrevista, Romulo comentou sobre seu personagem: “O Paulinho vive para trabalhar, mas ao conhecer a Gerluce, ele se encanta novamente. Isso o leva a repensar a vida e a importância de cuidar desi mesmo, além de trabalhar. Ambos compartilham um forte senso de justiça, que fortalecerá a conexão entre eles.”

### Aposta da Globo

“Três Graças” representa o retorno do autor Aguinaldo Silva à teledramaturgia após um tempo afastado. A novela é dirigida por Luiz Henrique Rios e produzida por Gustavo Rebelo e Silvana Feu, sob a supervisão de José Luiz Villamarim.

Ambientada em bairros centrais de São Paulo, como a Aclimação, a novela combina romance, investigação policial e crítica social, abordando temas relevantes da sociedade. Essa obra sucederá o remake de “Vale Tudo” e está sendo tratada como uma das principais apostas da Globo para recuperar a audiência da faixa das 21h. A expectativa é alta, e muitos aguardam ansiosamente a estreia da trama.