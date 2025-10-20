Belo estreia em novelas e comemora nova etapa na carreira

Belo, conhecido cantor brasileiro, está prestes a viver um dos momentos mais significativos de sua carreira ao estrear como ator na nova novela das nove da Globo, “Três Graças”. Esta obra é escrita por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios, marcando uma nova fase na trajetória do artista, que se vê agora além dos palcos.

Na trama, Belo interpreta Misael, um viúvo que tenta reconstruir sua vida após perder a esposa, que foi vítima de um esquema de falsificação de remédios. Esse esquema é orquestrado por Ferette, interpretado por Murilo Benício, e Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Durante sua jornada, Misael recebe o apoio de Joaquim, um homem solitário que trabalha em um ferro-velho com irregularidades.

Em entrevistas, Belo expressou sua empolgação com essa nova fase, afirmando que se sente muito feliz e que a experiência está sendo especial. Ele destaca que seu personagem possui semelhanças com sua própria vida, sendo um homem de origem humilde, cheio de sonhos e fé. O cantor acredita que o público conseguirá se identificar com Misael, que entra na casa das pessoas com amor e sinceridade.

Acostumado ao clima vibrante de seus shows, Belo conta que leva essa energia para os bastidores da novela, sendo considerado uma animação no set. Ele menciona que o ambiente de trabalho é respeitoso e é uma grande oportunidade de aprendizado com um elenco talentoso.

Belo também reconheceu que atuar é um desafio e que, como é sua primeira experiência no teatro, há uma nova entrega que precisa ser realizada. Apesar do nervosismo inicial, ele está se dedicando com a mesma paixão que sempre teve pela música.

Com mais de 30 anos de carreira, o artista vê a atuação como uma extensão natural de sua arte. Para ele, a esperança e o recomeço que seu personagem representa são elementos que ele se identificou imediatamente.

Participar de uma novela das nove é, para Belo, a realização de um sonho. Ele cresceu assistindo a esses programas e sempre foi inspirado por grandes artistas do meio. Essa é a sua primeira grande experiência como ator, embora ele já tenha feito participações em séries como “Arcanjo Renegado” e “Tô de Graça”.

“Três Graças” é uma nova aposta da Globo, ambientada em uma São Paulo marcada pela desigualdade. A história acompanhará a luta de uma mulher, que é filha, mãe e moradora de uma comunidade, contra abusos cometidos por corruptos no setor da saúde pública. A novela mistura drama, romance e humor, e promete boas surpresas para o público no segundo semestre.