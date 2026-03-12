Cardápio sem carne vermelha: descubra opções nutritivas para a Quaresma

Durante a Quaresma, muita gente decide deixar de lado a carne vermelha como parte das tradições desse período. Mas na hora de fazer essa mudança, é fundamental prestar atenção na saúde e garantir que o corpo continue recebendo todos os nutrientes que precisa. Afinal, ninguém quer perder energia ou ficar mal durante essa fase, né?

Para ajudar a manter o pique e a saúde em dia, a coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, Janaiara Moreira Sebold Berbel, destaca que substituir os alimentos com consciência é a chave. A carne vermelha é uma baita fonte de proteína, essencial para formar músculos e tecidos, e ainda é rica em ferro fácil de absorver e vitamina B12, que faz maravilhas pelo nosso sistema nervoso.

Substituições para a carne vermelha

Mas, em vez de simplesmente cortar a carne da dieta, que tal focar em incluir outras opções saborosas? Janaiara sugere algumas combinações inteligentes de alimentos para evitar deficiências. Aqui vão algumas dicas:

O casamento perfeito : arroz com feijão juntos formam uma dupla imbatível e oferecem todos os aminoácidos essenciais que nosso corpo precisa.

Aposte na vitamina C : consumir uma laranja ou um suco de limão durante as refeições ajuda a absorver melhor o ferro que você encontra nos vegetais.

Fontes alternativas: ovos, peixes, lentilhas, grão-de-bico e cogumelos são opções deliciosas que mantêm a saciedade e ainda ajudam a preservar a massa muscular.

Não esqueça de misturar leguminosas com cereais, como o arroz integral, que também forma proteína de alto valor biológico, quase igual à da carne. Incorporar vegetais coloridos, como couve, brócolis e cenouras, deixa o prato não só bonito, mas também muito nutritivo. Janaiara recomenda sempre optar por alimentos frescos e minimamente processados, como frutas e verduras, que são as melhores escolhas.

Cardápio para a Quaresma

Para facilitar a sua rotina na Quaresma, a Janaiara montou um cardápio sem carne vermelha, com opções fáceis e nutritivas. Vamos dar uma olhada:

Café da manhã : omelete de espinafre e queijo. Super prática e rica em proteínas e vitaminas. Só bater os ovos, misturar com espinafre e queijo branco e colocar na frigideira.

Almoço : lentilha com arroz integral e legumes. Uma combinação que é pura proteína vegetal, cheia de ferro e fibras. Cozinhe tudo separado e depois junte os legumes refogados.

Jantar : filé de peixe com purê de batata-doce. Um prato sensacional, cheio de proteínas e ômega 3, que fazem uma grande diferença na saúde.

Opção para as crianças: panqueca de banana com aveia. Simples de fazer (só misturar banana, ovo e aveia) e cheia de energia natural.

Atenção aos grupos específicos

Embora essa pausa na carne vermelha funcione bem para a maioria, a Janaiara destaca a importância de observar grupos que podem precisar de cuidados especiais, como gestantes, idosos e crianças. Para eles, um acompanhamento profissional é sempre recomendado para evitar qualquer deficiência.

E para as crianças, a troca é segura, desde que bem planejada. Montar pratos coloridos e variados, como hambúrgueres de lentilha, pode ajudar na aceitação e garantir que elas recebam os nutrientes importantes para crescer saudáveis.

Agora é com você! Com essas dicas, dá para aproveitar o período de forma deliciosa e nutritiva.