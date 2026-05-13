Aumenta a vontade de urinar no frio: entenda os motivos

Com a chegada do frio, um fenômeno curioso acontece: muita gente percebe que a vontade de urinar aumenta, mesmo sem ter ingerido mais líquidos. Isso não é só impressão; tem explicação científica por trás.

O urologista Dr. Nelson Batezini explica que o frio muda o funcionamento do nosso corpo. Quando as temperaturas caem, o organismo busca manter a temperatura interna. Isso provoca uma vasoconstrição periférica, que é quando os vasos sanguíneos se contraem. Com isso, o sangue se concentra mais na parte central do corpo, e esse aumento no fluxo sanguíneo nos rins resulta em maior produção de urina. Esse processo é o que chamamos de diurese induzida pelo frio.

Outra questão que contribui para isso é que, no frio, a gente transpirar menos. Isso quer dizer que o corpo não perde líquidos da mesma forma que no calor, então acaba eliminando o excesso através da urina.

Retenção urinária no frio

Apesar da vontade maior de urinar, algumas pessoas podem sentir dificuldades para esvaziar a bexiga. Isso é chamado de retenção urinária. O Dr. Batezini destaca que isso é mais comum em homens que têm problemas relacionados à próstata. O frio pode agravar esses sintomas, pois a contração muscular e as mudanças na circulação dificultam o fluxo.

Sintomas que merecem atenção

O médico alerta que não dá para ignorar alguns sinais, especialmente no inverno. Fique atento se notar:

– Dificuldade para iniciar a micção;

– Jato urinário fraco;

– Sensação de que a bexiga não esvaziou completamente;

– Aumento da frequência urinária com desconforto.

Se aparecer dor, ardência ou uma retenção urinária significativa, é essencial procurar um médico. Nem tudo é só efeito do frio.

No geral, esse aumento na vontade de urinar durante o inverno é algo natural, mas quem já tem problemas urológicos deve ficar ainda mais alerta. O Dr. Batezini reforça que pessoas com hiperplasia prostática benigna, infecções urinárias ou outras disfunções precisam observar mais de perto a situação.

O que pode ajudar no dia a dia

Existem algumas dicas simples que podem ajudar a lidar melhor com isso no dia a dia:

– Mantenha-se hidratado, mesmo que o frio não desperte a sede;

– Evite segurar a urina por longos períodos;

– Mantenha-se aquecido;

– Preste atenção nas mudanças da frequência urinária.

O importante é compreender que nosso corpo se adapta ao ambiente. Sintomas leves podem ser normais, mas se algo persistir, é hora de buscar um médico.