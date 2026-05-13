Temperaturas baixas: saiba 6 cuidados essenciais para a saúde

A chegada do frio não afeta só o nosso humor, mas também tem tudo a ver com o funcionamento do nosso corpo. No outono e inverno, é comum que as doenças respiratórias aumentem, assim como problemas de pele e até desconfortos circulatórios. E não é só isso: hábitos típicos dessa época — como tomar banhos quentes demais, usar roupas apertadas e beber menos água — podem transformar quadros simples em algo mais preocupante.

Por isso, é essencial ajustar os cuidados com a saúde durante esses meses mais frios. Algumas mudanças simples na rotina fazem uma baita diferença e garantem que você se sinta bem. Vamos dar uma olhada em 6 dicas super práticas para manter seu organismo forte e saudável durante o inverno!

Quando as temperaturas caem, usar calças justas e tecidos que não respiram pode criar um verdadeiro “caldeirão” na região íntima. O ginecologista Dr. César Patez explica que isso favorece o crescimento de fungos, como a Candida, que gosta de ambientes quentes e úmidos. O ideal é optar por roupas mais leves e evitar passar muito tempo com tecidos úmidos. Isso ajuda a prevenir desconfortos que ninguém quer ter, especialmente na estação gelada.

O clima seco do inverno e os ventos frios também atacam a nossa pele. O dermatologista Dr. Gustavo Saczk alerta que a barreira de proteção da pele fica comprometida. Usar sabonetes muito quentes e cremes inadequados pode ressecar ainda mais a pele, causando coceira e até lesões. Ele sugere investir em hidratantes mais potentes que ajudam a restaurar essa proteção tão necessária.

Não ignore sintomas respiratórios persistentes

Os problemas respiratórios costumam aumentar no inverno. Se você perceber obstrução nasal, dificuldade para respirar e até uma piora na qualidade do sono, é hora de ficar atento. O cirurgião plástico Guilherme Scheibel explica que a mucosa nasal fica mais seca nesse período, o que pode acentuar problemas que já existiam. Melhorar a respiração pode ajudar na oxigenação do corpo e na qualidade do sono, algo essencial para recarregar as energias.

Saiba diferenciar gripe e resfriado

Com o aumento de doenças respiratórias, é comum ficar na dúvida se você está lidando com um resfriado comum ou uma gripe mais forte. A otorrinolaringologista Dra. Renata Mori explica que, enquanto o resfriado traz sintomas leves, como coriza e espirros, a gripe vem com febre alta e dores no corpo. Essa febre repentina é o sinal de alerta de que você deve buscar ajuda.

O frio também afeta a saúde do coração. Idosos e pessoas com problemas de saúde, como hipertensão e diabetes, precisam ter um cuidado especial. O cardiologista Vitor Bruno Teixeira de Holanda observa que, com as temperaturas baixas, os vasos sanguíneos se contraem para conservar calor, o que pode aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. É importante não descuidar da alimentação, evitar o excesso de sal e álcool, e continuar se exercitando, mesmo com o frio do lado de fora.

Aproveite o inverno para cuidar da saúde vascular

O inverno é uma época propícia para tratar questões vasculares, como varizes e vasinhos, já que o clima mais ameno facilita a recuperação. A cirurgiã vascular Dra. Nayara Cioffi Batagini ressalta que os resultados tendem a ser mais satisfatórios para quem busca tratamentos nessa época. Além de trazer um aspecto mais estético, tratar essas condições também melhora a circulação e alivia desconfortos.

Então, lembre-se sempre de cuidar da sua saúde, especialmente nesse período em que as temperaturas vão lá embaixo. Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença e garantir que você aproveite o inverno da melhor forma possível!