Band altera programação matinal e investe em esportes antes do ‘Bora Brasil’

A Band irá fazer mudanças na sua programação matinal com o objetivo de melhorar a audiência. A partir de 6 de abril, a emissora trocará a edição regional do programa “Bora Brasil”, que atualmente vai ao ar das 8h às 9h, pelo “BandSports News”. Esse novo programa, que será exibido das 8h20 às 9h, será apresentado por Lívia Nepomuceno e Gustavo Furtado. A intenção é criar uma atração esportiva que possa atrair mais telespectadores antes do início do telejornal tradicional.

Com essa mudança, o “Bora Brasil” será deslocado para o horário das 9h às 11h, agora sob a apresentação de Cynthia Martins e JP Vergueiro. O programa anterior, “Agro Band”, produzido pelo AgroMais, continuará a ser exibido antes do novo formato esportivo, configurando uma nova sequência de programas pela manhã.

Essa decisão foi tomada pelo diretor Guillermo Pendino, que busca enfrentar o desafio de audiência que a emissora enfrenta nesse horário. A avaliação interna indica que o “Bora Brasil” tem registrado índices baixos, dificultando a construção de um público fiel logo no início do dia. Ao inserir um programa de esportes, que geralmente tem um desempenho melhor na emissora, a Band espera que isso prepare melhor o público para o próximo programa.

Informações de um jornalista indicam que essa alteração é uma tentativa crucial de reviver o “Bora Brasil”. Caso o novo formato esportivo não traga resultados positivos, a Band poderá considerar lançar uma nova atração matinal para o horário.

A pressa em realizar essa mudança é justificada pela visão da emissora de que a grade matinal tem sido um entrave para melhorar sua posição em relação ao SBT. Atualmente, a média de audiência da manhã da Band raramente ultrapassa 0,6 ponto, e a emissora considera a reformulação uma ação imediata, não apenas um ajuste simples.