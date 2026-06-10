7 alimentos essenciais para manter a massa muscular aos 40 anos

A gente sabe que, com o passar dos anos, a nossa relação com o corpo muda. Muitos enfrentam a sarcopenia, uma condição que reduz gradualmente a massa e força muscular. Isso pode afetar entre 10% e 40% das pessoas acima dos 50 anos. No Brasil, essa perda pode começar ainda mais cedo, a partir dos 40. Se você já sentiu que músculos não estão tão durinhos quanto antes, não tá sozinho: essa perda pode chegar a 1% ou 2% ao ano, se nada for feito para reverter.

Essa situação pode deixar a gente mais propenso a quedas e fraturas — sem contar o impacto na qualidade de vida. Então, que tal usar a alimentação a nosso favor? O Dr. Sandro Ferraz, nutrólogo e expert em emagrecimento e longevidade, trouxe sete alimentos que são verdadeiros aliados para quem quer manter a musculatura em alta e envelhecer com saúde. Vamos conferir!

1. Frango e proteínas magras

Quando falamos de músculos, a proteína é sempre a estrela. O peito de frango, por exemplo, é uma das melhores fontes de aminoácidos, especialmente a leucina, que ajuda a construir músculos.

O Dr. Ferraz explica que, após os 40, a síntese proteica começa a falhar. Por isso, além de comer proteínas, é preciso distribuí-las ao longo do dia. O ideal é ter de 25 g a 30 g por refeição. E não só o frango é a opção; peru, peixe e cortes bovinos grelhados também entram nessa lista.

2. Ovos

Os ovos são considerados uma das melhores fontes de proteína que temos. A clara traz muita albumina, enquanto a gema é cheia de vitamina D e gorduras saudáveis que ajudam a manter o equilíbrio hormonal para os músculos.

O Dr. Ferraz comenta que não precisa ter medo da gema: o ideal é consumir de dois a três ovos inteiros por dia. Essa é uma opção prática e nutritiva!

3. Salmão

O salmão é um verdadeiro pacote de saúde! Ele combina proteína de alta qualidade com ômega 3 em boa quantidade. Esses ácidos graxos ajudam a reduzir a inflamação e a desacelerar a perda muscular que vem com a idade.

Segundo o Dr. Ferraz, incluir o salmão na dieta duas a três vezes por semana pode fazer uma enorme diferença na saúde dos músculos.

4. Feijão e leguminosas

Se tem uma comida que é puro símbolo brasileiro, é o feijão! Mais do que um acompanhamento, ele é rico em proteína vegetal e ajuda na construção muscular. E aí, já pensou na combinação perfeita do feijão com arroz integral? Isso forma uma proteína muito completa!

Não para por aí! Lentilhas, grão-de-bico e ervilha também merecem um espaço no seu prato, trazendo benefícios adicionais para o controle glicêmico.

5. Iogurte grego

O iogurte grego é uma ótima pedida, especialmente quando consumido à noite. Ele tem o dobro de proteína do iogurte comum e a caseína que contém é digerida lentamente, oferecendo nutrientes para os músculos enquanto você dorme.

Além disso, os probióticos presentes no iogurte ajudam a manter o intestino saudável, melhorando a absorção de tudo que o corpo precisa.

6. Aveia

Manter a massa muscular vai além da proteína: o corpo precisa de energia para usar essa proteína direito. A aveia é uma ótima escolha com seu índice glicêmico moderado e alta quantidade de fibras. Ela ajuda a evitar picos de insulina e garante que a energia vá para o que realmente importa.

O Dr. Ferraz considera a aveia um carboidrato inteligente, perfeito para quem busca preserve a musculatura e ainda treina.

7. Espinafre e folhas verde-escuras

As folhas verdes, como espinafre e couve, trazem uma combinação poderosa de nutrientes ligados à força muscular. O magnésio é essencial para as contrações musculares, enquanto os nitratos naturais ajudam na eficiência física.

Essas folhas ainda oferecem vitamina K, que é super importante para a saúde dos ossos e músculos.

Com essas dicas de alimentos, a gente consegue criar uma base sólida para manter a saúde muscular e garantir uma qualidade de vida lá em cima!