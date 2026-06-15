5 lesões que afastam amadores do futebol: veja quais são

Com a Copa do Mundo se aproximando, o clima de competição fica no ar. Muita gente revive a paixão pelo futebol, volta a calçar a chuteira e se junta aos amigos para um joguinho descontraído. Mas esse retorno repentino pode trazer riscos e é bom ficar atento às possíveis lesões que podem afastar a galera do esporte por um bom tempo.

“Jogar futebol envolve muitas mudanças de direção, acelerações e, claro, aquele contato físico. Se o corpo não está preparado, a chance de se machucar aumenta”, explica o ortopedista Dr. Luis Marcelo Muller. Então, antes de entrar em campo, é sempre bom dar uma pensada no preparo.

Fatores de risco

Um dos principais vilões é o chamado “atleta de fim de semana”. É aquela pessoa que leva a vida de forma mais sedentária durante a semana e, na hora do jogo, se joga como se fosse o Messi! Essa falta de condicionamento, junto com um aquecimento rápido e, às vezes, algumas cervejinhas na pré-partida, cria um cenário perfeito para lesões.

Equipamento errado? Isso também conta. Usar chuteiras que não se adequam ao tipo de campo, por exemplo, ou jogar em gramados mal cuidados aumenta o risco de quedas e torções. E não se esqueça: campos sintéticos também precisam de manutenção para serem seguros!

Lesões comuns no futebol amador

Quando o assunto são as lesões mais comuns, os membros inferiores costumam ser as partes mais afetadas. Aqui estão algumas das mais frequentes:

Entorse de tornozelo: Isso acontece muito após uma mudança rápida de direção ou pisadas erradas. Lesões musculares na coxa: Essas geralmente aparecem por causa das arrancadas e sprints, especialmente quando você não está em forma. Contusões: Muitas vezes causadas por choques entre jogadores ou quedas. Lesões no joelho: Desde entorses até rupturas de ligamento, como o famoso LCA. Fraturas: Essas são menos comuns, mas podem ser sérias, especialmente com impactos diretos ou torções.

Lembre-se: ignorar a dor ou tentar continuar jogando pode transformar uma lesão simples em um problema sério.

Quando parar?

Se você sentir dor durante o jogo, a melhor saída é dar um tempo. Pare imediatamente e siga os primeiros socorros. Existe um protocolo chamado PRICE (Proteção, Repouso, Gelo, Compressão e Elevação) que pode ajudar a aliviar a dor e evitar inchaços. Mas se a dor for intensa ou houver deformidade, é hora de buscar ajuda médica.

E não caia na tentação de achar que problemas pequenos vão sumir sozinhos. Ignorar dores pode fazer com que uma lesão simples vire uma dor de cabeça crônica.

Dicas para evitar lesões

A boa notícia é que muitas das lesões podem ser evitadas com algumas medidas simples. Um aquecimento de pelo menos 15 minutos antes de jogar é essencial, assim como praticar exercícios físicos regularmente. Fortalecer a musculatura, manter-se hidratado e garantir um bom descanso também são fundamentais.

Quando voltar ao campo, faça isso com cautela. Comece com exercícios de controle de bola, dribles e chutes leves. Depois, vá aumentando a intensidade nos jogos. É tudo uma questão de equilíbrio, para garantir que você possa curtir o futebol sem se machucar.

No fim das contas, o gol mais importante é o da saúde!