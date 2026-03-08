Fórmula 1 retorna à Globo e gera aumento na audiência

A Fórmula 1 retornou à programação da Globo e causou um grande impacto na audiência logo de início. Na madrugada deste sábado (8), a emissora exibiu o Grande Prêmio da Austrália, marcando a volta da categoria após cinco anos fora da grade de programação. O desempenho foi significativo, com a corrida obtendo uma média de 6,3 pontos de audiência entre 1h03 e 2h27. Além disso, 23,5% dos televisores estavam ligados nesse horário, destacando a popularidade do evento.

Comparando com as rivais na TV aberta, o SBT ficou em segundo lugar com 1,9 ponto, seguido pela Record com 1,2 ponto, a RedeTV! com 0,5 e a Band com apenas 0,4 ponto. As demais emissoras juntas somaram 0,2 ponto, mostrando que a transmissão da Fórmula 1 foi amplamente superior na preferência do público.

Esse resultado é especialmente notável porque, mesmo sendo exibido de madrugada, a corrida superou consideravelmente a audiência que a Fórmula 1 registrou enquanto estava na Band. Em 2025, por exemplo, a mesma corrida marcou apenas 1,6 ponto de audiência. Cada ponto de audiência na medição de 2026 corresponde a aproximadamente 78.780 domicílios e 199.632 indivíduos na Grande São Paulo.

O retorno da Fórmula 1 à Globo não só reacendeu o interesse dos fãs, como também destacou a capacidade da emissora em atrair uma grande audiência, mesmo em um horário menos convencional.