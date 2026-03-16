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‘A nobreza do amor’ estreia na Globo com menos de 17 pontos em SP

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Protagonistas de A Nobreza do Amor. Foto: Divulgação/TV Globo
'A Nobreza do Amor' começa na Globo abaixo dos 17 pontos em São Paulo

A TV Globo estreou na noite de ontem, 16 de março de 2026, sua nova novela das seis, intitulada “A Nobreza do Amor”. A trama é criação de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, com contribuições de outros autores, como Dora Castellar e Alessandro Marson.

Essa novela se destaca por colocar o protagonismo negro em seu enredo, apresentando uma África rica em cultura e sofisticação. “A Nobreza do Amor” constrói uma fábula afro-brasileira que revisita histórias da ancestralidade e da realeza, explorando temas de pertencimento e identidade.

A narrativa se passa no fictício reino de Batanga e na cidade de Barro Preto, onde a história gira em torno de reis, rainhas e uma princesa guerreira. A protagonista, Alika, é forçada a fugir de seu reino após um golpe de Estado que depõe sua família. Em sua jornada para o Brasil, ela encontra Tonho, um trabalhador, e entre os dois surge um romance que conecta suas diferentes origens.

### Desempenho de Audiência

Dados preliminares de audiência mostram que “A Nobreza do Amor” registrou uma média de 16,7 pontos e pico de 18 pontos na Grande São Paulo. Esses números estão abaixo das expectativas e também inferiores aos índices da novela anterior, “Êta Mundo Melhor!”, que alcançou 21,5 pontos no episódio inicial.

A audiência durante o horário de exibição, das 18h25 às 19h11, foi comparada com outras emissoras:

– Globo: 16,7 pontos
– Record (Cidade Alerta): 7,2 pontos
– Band: 3,0 pontos
– SBT: 2,8 pontos

É importante lembrar que, em 2026, cada ponto no Ibope representa aproximadamente 78.781 lares na capital paulista.

“A Nobreza do Amor” terá 204 capítulos e está programada para ser exibida até 6 de novembro de 2026. Após a finalização dessa trama, a faixa horário será ocupada pela novela “Lá na Minha Terra”, de Mario Teixeira, sob a direção de Allan Fiterman.

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