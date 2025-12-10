Crises no ‘Fantástico’ e ‘Domingo Espetacular’ revelam desgaste

As revistas eletrônicas ‘Fantástico’, da Globo, e ‘Domingo Espetacular’, da Record, registram uma queda significativa de audiência nas noites de domingo. Ambas devem encerrar o ano de 2025 com os piores índices da década, o que levanta dúvidas sobre a força desses programas na televisão aberta.

De acordo com dados de audiência, ‘Fantástico’, apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, obteve uma média de 15,9 pontos na Grande São Paulo até o início de dezembro. Este número representa uma queda de 5% em relação ao ano anterior, quando a média foi de 16,7 pontos. Em comparação a 2022, quando o programa teve uma média de 19 pontos, houve uma redução de 16,3% na audiência. Isso significa que quase 20% dos telespectadores deixaram de assistir à atração.

Na Record, ‘Domingo Espetacular’, sob a apresentação de Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, enfrenta uma situação parecida. Em 2025, o programa registrou uma média de 6,8 pontos, uma diminuição em relação aos 7,4 pontos do ano anterior. Entre 2020 e 2022, o programa alcançava médias em torno de 8 pontos, mas essa tendência também mostrou uma queda de 16% nos últimos anos.

As mudanças no ‘Domingo Espetacular’, como a atualização na apresentação e os ajustes de horários devido às transmissões do Campeonato Brasileiro, contribuíram para a queda de audiência. Essas alterações desestabilizaram o hábito dos telespectadores, afetando sua fidelidade ao programa.

Para 2026, a Globo acredita que eventos importantes, como a Copa do Mundo e as eleições presidenciais, podem reverter a maré para o ‘Fantástico’. Geralmente, em anos com grandes eventos informativos, a demanda por reportagens especiais e grandes coberturas aumenta, o que pode beneficiar o programa.

A Record, por sua vez, está investindo na reformulação do ‘Domingo Espetacular’, priorizando entrevistas e reportagens mais profundas, na esperança de melhorar sua audiência. A emissora aposta no formato de revista jornalística, com foco em conversas exclusivas e temas relevantes.

As quedas de audiência das duas revistas eletrônicas refletem uma tendência crescente de fragmentação de público, com muitos telespectadores agora optando por streaming e redes sociais para consumir notícias. As emissoras se veem desafiadas a modernizar a linguagem e o formato de suas atrações para manter a relevância no cenário atual da comunicação.

As próximas medições de audiência em 2026 serão decisivas para entender se ‘Fantástico’ e ‘Domingo Espetacular’ conseguirão continuar sendo consideradas referências na programação de domingo das emissoras.