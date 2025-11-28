Beleza fatal estreia na HBO Max e anuncia continuação da novela

A HBO Max anunciou que o especial “Beleza Fatal” será lançado no próximo dia 15 de dezembro. Esse episódio único em formato documental reunirá elenco e equipe para revisitar a novela que fez muito sucesso e causou forte repercussão nas redes sociais. O especial não apenas oferecerá uma visão dos bastidores, mas também funcionará como um reencontro entre os atores e o público, preparando o caminho para a continuação da história, que já está sendo desenvolvida.

Durante o especial, os personagens comentam cenas marcantes e decisões de roteiro, além de revelar momentos que não foram exibidos durante a trama original. A produção tem um tom nostálgico e bem-humorado, destacando a frase: “Especial ‘Beleza Fatal’ está aqui na HBO Max, divíssimo e prontíssimo pra você matar as saudades desse cast e relembrar os melhores momentos dessa novela que prometeu tudo e entregou tudo.”

Partes do elenco já retornaram à famosa mansão dos Argento, situada em São Paulo, para gravar suas participações no documentário. Algumas entrevistas individuais, em um clima mais íntimo, incluem depoimentos do autor Raphael Montes e da diretora Maria de Médicis. Camila Queiroz, que faz parte do elenco, gravou seu depoimento enquanto está no final da gravidez de sua primeira filha, fruto de sua relação com Klebber Toledo.

“Beleza Fatal” foi a primeira novela da HBO Max no Brasil e se tornou a produção nacional mais assistida da plataforma. A história acompanha Sofia, interpretada por Camila Queiroz, que enfrenta o desafio de lidar com a prisão injusta de sua mãe, por causa de sua prima Lola, vivida por Camila Pitanga. Sem ter onde ficar, Sofia é acolhida pela família Paixão, liderada pela matriarca Elvira, interpretada por Giovanna Antonelli.

Além disso, a trama também aborda a tragédia da família Paixão, pois Rebeca, a filha de Elvira, está hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida. A dor compartilhada entre Sofia e a família Paixão gera um desejo de vingança, que movimenta a narrativa e se desenrola em conflitos relacionados à beleza, cirurgia plástica e a influência das redes sociais.

Simultaneamente ao lançamento do especial, a criação de “Beleza Fatal 2” está em andamento. A continuação da história já foi confirmada e encontra-se em fase inicial de desenvolvimento, com o objetivo de expandir o universo da novela, mantendo a essência da primeira temporada. As atrizes Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Herson Capri já foram contatadas e manifestaram interesse em retornar, garantindo que parte do elenco principal esteja presente nos novos episódios.

A equipe que criou a primeira temporada deve continuar no comando da sequência. Raphael Montes seguirá como autor, com Silvio de Abreu supervisionando o texto e Maria de Médicis na direção geral. A produtora Coração da Selva também continuará envolvida no projeto. A intenção é preservar a identidade da obra enquanto a trama se expande para sustentar uma nova temporada. Se o cronograma for cumprido, a expectativa é que “Beleza Fatal 2” chegue ao público em 2027.