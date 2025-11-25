Família Sampaio Garcia em ‘Coração Acelerado’: uma trajetória

À beira do rio Caturama, na cidade fictícia de Bom Retorno, Goiás, a novela retrata a história da família Sampaio Garcia, onde a música é um elemento central que une e separa seus membros. Eliomar Sampaio, um homem simples interpretado por Stepan Nercessian, enfrenta a dor da perda de sua esposa, Maria Cecília Garcia, que morreu em um acidente de carro após tentar iniciar uma carreira como cantora. Em homenagem a ela, Eliomar decide que ninguém mais na família deve cantar, transformando a música em um tabu dentro da casa.

As duas filhas de Eliomar, Zilá e Janete, crescem sob essa pressão. Zilá, interpretada por Leandra Leal, assume o papel de filha obediente, dedicando-se ao lar e ao pai. Já Janete, interpretada por Letícia Spiller, herdou o talento musical da mãe e sonha em se apresentar. Mesmo com as proibições, Janete encontra maneiras de se apresentar em eventos locais, buscando sua liberdade.

Em 2006, Janete se envolve com Alaorzinho, o filho de uma família poderosa da região, mas o relacionamento é tumultuado. As brigas constantes entre eles revelam a contradição entre a educação tradicional do jovem e a independência de Janete. Ao mesmo tempo, Zilá se sente incomodada com o novo foco de atenção do pai, Eliomar, que parece favorecer Janete.

Quando Alaorzinho decide realizar uma grande festa em Bom Retorno, Janete vê uma oportunidade de seguir seu sonho e decide cantar, desafiando a proibição do pai e do noivo. A apresentação resulta em um escândalo, culminando em seu rompimento com Alaorzinho diante da comunidade. Essa situação traz um impacto devastador para Janete, que se torna alvo de críticas e rejeição, até mesmo dentro de sua própria casa, já que Eliomar toma partido do ex-noivo.

Sentindo-se traída e humilhada, Janete deixa Bom Retorno e a família. No seu caminho, conhece Jean Carlos, um homem com uma reputação duvidosa, que chegara à cidade influenciado por Zilá. A relação deles resulta no nascimento de Agrado, uma menina que cresce sem saber da verdadeira história de sua mãe. O segredo sobre suas origens pesa na vida de Janete, que enfrenta desafios para sustentar a filha.

Enquanto isso, Zilá se estabelece com Alaorzinho, casando-se e se tornando uma mulher de prestígio na comunidade, distante do passado conturbado com Janete. A vida das irmãs se distancia cada vez mais, gerando uma separação quase irreversível.

Com o passar dos anos, a história de Bom Retorno e suas escolhas continuam a ecoar na vida dos Sampaio Garcia. Quando Eliomar adoece, Janete se vê forçada a retornar à cidade que havia deixado para trás. O reencontro com Eliomar, Zilá, Alaorzinho e a comunidade reacende antigas rivalidades e mágoas. A chegada de Janete provoca tensões já adormecidas, e a situação exige que ela lide com seus ressentimentos, segredos e a comparação com sua irmã bem-sucedida.

Neste retorno, a música ressurge como um tema central na vida de Janete, desafiando o tabu imposto por Eliomar e oferecendo uma nova chance de reconciliação com seu legado familiar. Assim, a trama explora os vínculos de sangue, as ambições pessoais e o poder transformador da música na vida dos Sampaio Garcia, preparando o terreno para uma narrativa rica em emoções.

A nova novela, prevista para estrear em 12 de janeiro de 2026, é uma comédia romântica musical que destaca personagens femininas fortes e explora a cultura sertaneja. A trama, que promete uma trilha sonora original, busca dialogar com temas relevantes como identidade, família e reconciliação, trazendo a música sertaneja para o centro da história.