HBO Max lança novela de época com Grazi Massafera

A HBO Max anunciou o lançamento da telenovela “Dona Beja”, que estreia no dia 2 de fevereiro de 2026. A produção é uma adaptação da vida de Ana Jacinta de São José, uma mulher real que viveu no século XIX em Minas Gerais. Com 40 capítulos, a trama foi desenvolvida pela produtora Floresta e promete trazer uma visão atualizada e diversificada do protagonismo feminino.

A história começa na infância de Ana, que se muda para Araxá, onde é elogiada por sua beleza. Seu avô a apelida de Beja, inspirado na flor beijo, devido ao seu aspecto singular. No entanto, sua vida muda drasticamente aos 15 anos, quando é raptada por Joaquim Inácio Silveira da Motta, um homem próximo ao rei. Ana é levada para a Vila do Paracatu e obrigada a se tornar amante de Motta, uma situação que a marcará profundamente durante os dois anos seguintes. O relacionamento termina quando o imperador manda Joaquim de volta ao Rio de Janeiro, deixando Ana sozinha para retornar a Araxá.

Ao voltar, Ana enfrenta o julgamento da sociedade local, que a considera impura por seu passado. Em vez de se retrair, ela usa os recursos que adquiriu durante sua estadia com Joaquim para abrir um bordel em uma área afastada, consolidando sua nova identidade como Dona Beja. Essa decisão a coloca diretamente em conflito com os valores conservadores de sua época.

A campanha de divulgação da novela ressalta essa transformação. Em um teaser, Ana expressa sua determinação ao afirmar: “Se a vida fez de mim mulher dama, eu vou fazer do mundo um bordel.” Essa frase ilustra a luta por autonomia feminina em uma sociedade marcada por normas patriarcais.

A série não apenas narra a trajetória de Dona Beja, mas também mostra o impacto de sua presença em Araxá. O bordel que ela administra se torna um local de encontro para homens influentes, aumentando sua notoriedade, mas também atraindo hostilidade de outras mulheres. Ana é admirada e desejada, mas também enfrenta intrigas e tentativas de desestabilização.

“Dona Beja” é uma releitura da novela exibida na década de 1980, mas neste novo formato, a trama aborda temas como liberdade sexual, poder econômico e violência de gênero. A série tem um viés mais feminista e inclui uma diversidade racial maior, refletindo discussões contemporâneas enquanto mantém a ambientação de época.

A atriz Grazi Massafera foi escolhida para interpretar a protagonista, acompanhada por André Luiz Miranda e David Junior, que interpretarão os homens que terão papéis significativos na vida de Ana. A complexidade das relações entre esses personagens promete apimentar a narrativa com conflitos de desejo, ciúme e obsessão.

Os cenários são uma parte importante da produção, que criou uma cidade cenográfica no Rio de Janeiro, recriando Araxá no século XIX, incluindo ruas, casarões e espaços comunitários. Essa atenção aos detalhes visa assegurar uma produção digna das grandes novelas da televisão aberta, mas adaptada para o consumo em streaming.

O elenco conta com nomes reconhecidos da dramaturgia, como Bianca Bin, Othon Bastos, Elizabeth Savalla, entre outros, o que enriquece o espetáculo e adiciona várias tramas que se entrelaçam à história central de Ana Jacinta. A cena foi escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira, que buscam modernizar a história original, dando ritmo e dinamismo à narrativa, adaptando-a ao formato de streaming, com episódios mais curtos e ágeis em comparação com as produções tradicionais.