Arminda vilã se torna realidade em ‘Três Graças’

Após um mês de exibição, a novela “Três Graças” passa por uma reestruturação significativa em sua narrativa, visando agradar ao público e intensificar a ação da trama. A personagem Arminda, interpretada por Grazi Massafera, deixará de ser apenas uma antagonista estratégica e se aventurará em um crime, marcado para acontecer no capítulo 40, que irá ao ar no dia 4 de dezembro. Essa mudança antecipa o que estava originalmente planejado para o capítulo 50.

A decisão de acelerar a vilania de Arminda foi tomada pela equipe de roteiristas, Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, em conjunto com a direção da novela. Eles analisaram a trama e perceberam que a antecipação de conflitos poderia ter um impacto maior e mais imediato na audiência. Portanto, a nova sequencia programada visa entregar um momento impactante e dramático que deve manter o interesse dos telespectadores.

Um ponto crucial para essa mudança é o novo desenvolvimento da personagem Zenilda, interpretada por Andréa Horta. Ela testemunha uma reviravolta envolvendo Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, ao vê-lo vivo, o que mexe com suas emoções e a deixa vulnerável. Nesse estado, ocorre um confronto com Arminda, que, em um momento de desespero, a empurra na direção de um ônibus. Embora o motorista consiga frear a tempo, Zenilda volta-se contra Arminda, acusando-a de sua tentativa de empurrá-la. Esse ato marca a entrada oficial de Arminda no grupo das vilãs que não hesitam em agir de maneira violenta para proteger seus interesses.

A decisão de adicionar um momento de ação mais impactante para Arminda responde à percepção de que ela poderia ter atitudes mais decisivas que sustentassem sua posição como vilã central da trama. A equipe busca, assim, engajar o público ao apresentar viradas dramáticas com maior frequência, tornando as consequências mais visíveis para as ações dos personagens.

Em termos de audiência, “Três Graças” tem mostrado desempenho considerado moderado, com uma média de 22 pontos em São Paulo, semelhante à audiência de outras novelas, mas sem grandes saltos. Essa situação levou a produção a agir rapidamente, buscando aumentar a repercussão da trama através de cenas emocionantes e ganchos que prendam a atenção do público.

Além das mudanças imediatas, a novela está programada para continuar até maio de 2026, com um total de 179 capítulos. As revisões e ajustes na narrativa têm como intuito manter a dinâmica da história e evitar que o público sinta que está esperando muito tempo por eventos decisivos. Assim, a trama promete continuar a evoluir, cercada de emoções e surpresas até o seu final.