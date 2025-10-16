Entretenimento

Evandro Santo e ex-BBBs no novo “Acerte ou Caia!”

Foto: Divulgação/Record
Evandro Santo, Stephanie Viegas e ex-BBBs participam da nova edição do “Acerte ou Caia!"

A Record TV apresenta neste domingo, 19 de outubro, mais uma edição do programa Acerte ou Caia!, que promete diversão e emoção a partir das 16h. Sob o comando de Tom Cavalcante, o programa é conhecido pelas quedas inesperadas e perguntas surpreendentes, reunindo 11 celebridades dispostas a enfrentar desafios e concorrer a um prêmio de até R$ 300 mil.

Entre os participantes desta edição, está Rachel Sheherazade, a jornalista e ex-participante de A Fazenda, que também recentemente apresentou o programa Acumuladores. Outra presença marcante será a atriz e cantora Mayana Neiva, além da repórter Mônica Apor e do humorista Evandro Santo, famoso pelo seu estilo humorístico e por suas participações em realities.

O time de competidores ainda inclui o ex-participante de Power Couple, Éverton Neguinho, a influenciadora e ex-participante de Ilha Record, Stephanie Viegas, e a ex-participante de A Grande Conquista, Natália Deodato. Esses competidores vêm prontos para mostrar que além de carisma, têm agilidade mental para as perguntas do programa.

Os ex-integrantes do Big Brother Brasil, Matteus Amaral, Viegas, e os gêmeos Antonio e Rafael Rafaski também estarão no palco, prometendo agitar a competição e trazer muita animação à atração.

Com produção da Boxfish, sob a direção de David Feldon e a direção artística de Cesar Barreto, Acerte ou Caia! vem se firmando como uma opção de entretenimento nas tardes de domingo. Para o público que não puder assistir ao programa ao vivo, todas as edições estão disponíveis na íntegra no serviço de streaming Record Plus.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

