Descubra os sintomas da hérnia de disco agora

Sabe quando você sente uma dor nas costas que parece não ter fim? Muitas vezes, isso pode ser causado pela famosa hérnia de disco. Essa condição, que afeta a coluna, acontece quando os discos intervertebrais – aquelas estruturas que ajudam a amortecer os impactos entre as vértebras – se desgastam ou se deslocam. E é isso que provoca aquele incômodo todo. Muita gente se pergunta o que isso significa e como identificar os sintomas, então vamos lá!

Quais são os sintomas de hérnia de disco?

Os sintomas podem variar bastante conforme a localização da hérnia e se ela afeta ou não os nervos. Mas alguns sinais são bastante comuns. Fique de olho se você notar:

Dor no pescoço que irradia para um dos braços ou dor lombar que se espalha para uma das pernas.

Sensação de dormência ou formigamento na área afetada.

Fraqueza muscular que pode atrapalhar seu dia a dia.

Uma dor que aumenta ao tossir, como se estivesse pedindo socorro.

Quem está mais propenso a ter hérnia de disco?

Não existe uma única causa para a hérnia de disco, mas alguns grupos estão mais suscetíveis. Aqui vão os principais:

Idosos : Com o tempo, os discos perdem resistência. Isso aumenta o risco de rupturas e a possibilidade de formar uma hérnia.

: Com o tempo, os discos perdem resistência. Isso aumenta o risco de rupturas e a possibilidade de formar uma hérnia. Pessoas com histórico familiar : Se alguém na sua família já teve, é bom ficar atento.

: Se alguém na sua família já teve, é bom ficar atento. Sedentários: A falta de atividade física faz com que os músculos que sustentam a coluna fiquem mais fracos, colocando mais pressão nos discos.

Outros fatores também contribuem. Por exemplo, quem fuma ou está acima do peso tende a envelhecer mais rápido e sobrecarregar os discos intervertebrais. E, convenhamos, isso não é nada saudável.

Como descobrir se tenho hérnia de disco?

Quando a dor aparece e você começa a desconfiar que pode ser uma hérnia, o diagnóstico costuma seguir algumas etapas:

Histórico clínico : O médico perguntas sobre seus sintomas e atividades recentes.

: O médico perguntas sobre seus sintomas e atividades recentes. Exame físico : Ele vai avaliar se você apresenta fraqueza, dormência ou algum sinal de dor.

: Ele vai avaliar se você apresenta fraqueza, dormência ou algum sinal de dor. Exames de imagem: Para confirmar a suspeita, podem ser solicitadas radiografias ou tomografias.

Depois que o diagnóstico é feito, o tratamento depende de como seus sintomas se manifestam. Aqui estão as opções mais comuns:

Repouso e ajustes nas atividades : Algumas mudanças já ajudam bastante.

: Algumas mudanças já ajudam bastante. Medicamentos : Analgésicos e anti-inflamatórios são frequentemente indicados.

: Analgésicos e anti-inflamatórios são frequentemente indicados. Fisioterapia : Uma boa opção para fortalecer os músculos sem forçar a coluna.

: Uma boa opção para fortalecer os músculos sem forçar a coluna. Terapias alternativas : Cuidados como acupuntura e quiropraxia também podem aliviar o desconforto.

: Cuidados como acupuntura e quiropraxia também podem aliviar o desconforto. Cirurgia: Em casos graves, quando outros tratamentos falham, a cirurgia pode ser considerada.

Sentir dor nas costas é um problema que faz muita gente adiar até pequenas viagens de carro. Quem já pegou o volante em um trânsito chato sabe como essa condição pode atrapalhar. Se você suspeita que pode estar enfrentando isso, não hesite em procurar ajuda.