Cidade brasileira com PIB de R$ 28 mil e 60 anos sem homicídios

A menor cidade do Brasil, Serra da Saudade, em Minas Gerais, tem uma rotina bem diferente da maioria dos lugares. Com apenas 856 moradores, essa cidade se destaca pela tranquilidade, já que não registra um homicídio há seis décadas. A vida por lá é marcada por confiança, laços estreitos entre vizinhos e serviços públicos que funcionam sem filas.

O município ocupa uma área de 335,6 km², pouco maior que Belo Horizonte. Apesar de pouca gente, seu PIB per capita era de R$ 28,3 mil em 2021, o que demonstra uma economia ativa. Em 2024, a cidade viu suas receitas brutas ultrapassarem R$ 31 milhões, segundo a administração local.

População mínima e território amplo

Mesmo com a menor população do país, Serra da Saudade não é pequena em extensão. Com 335,6 km², é maior que muitas cidades conhecidas, e a densidade demográfica continua baixa, conforme os dados do Censo de 2022, quando havia 833 moradores. Esse número se manteve estável, com um crescimento modesto de apenas dois residentes.

Serviços públicos sem espera

Na cidade, a saúde é centralizada em um só posto, que oferece atendimentos sem filas. Para procedimentos mais complexos, os moradores são encaminhados a cidades vizinhas, como Dores do Indaiá. A farmácia municipal fornece medicamentos essenciais, já que não há uma drogaria privada por lá.

Embora não haja posto de combustíveis na cidade, o abastecimento mais próximo fica a cerca de 15 quilômetros, em Estrela do Indaiá. Na rotina escolar, a administração investe em equipamentos que são compartilhados entre os dois bairros existentes.

Comércio compacto e relações de vizinhança

O comércio em Serra da Saudade é modesto, concentrado em poucas quadras. Por lá, você encontra dois supermercados (um deles muito tradicional), uma padaria, uma casa lotérica, sete bares e um pequeno restaurante. As ruas são tranquilas, e a ligação entre os moradores é forte, com muitos aproveitando o Wi-Fi gratuito na praça central para se comunicar e passar o tempo.

Administração próxima e popular

A prefeita, Neusa Maria Ribeiro, está no seu terceiro mandato e obteve mais de 90% dos votos na última eleição. Para ela, a proximidade com a população é fundamental: “Aqui, todo mundo se conhece. Essa relação nos ajuda a governar de forma mais humana”, afirma. A gestão é voltada para atender a comunidade de maneira direta, mantendo muitos serviços que seriam dispersos em cidades maiores.

Segurança baseada na confiança e comunicação

Serra da Saudade tem um excelente histórico de segurança. A Polícia Militar atribui essa tranquilidade ao controle comunitário e à rápida comunicação entre vizinhos e policiais. Qualquer situação suspeita é rapidamente reportada, e os moradores seguem contando com a vigilância constante da PM. O último homicídio registrado ocorreu há cerca de 60 anos, uma marca impressionante para qualquer município brasileiro.

Dois bairros, 30 ruas e laços fortes

A cidade é composta apenas pelos bairros Centro e São Geraldo, com 30 ruas no total. Esse tamanho reduzido facilita as relações de confiança e a solidariedade entre as famílias, com muitos moradores convivendo entre si há gerações. Isso cria uma malha social forte, essencial para a organização de eventos comunitários.

Origem do nome e memória local

O nome da cidade reflete sua geografia e a cultura local. Serra da Saudade é assim chamada por conta da serra que a rodeia e pela palavra "saudade", que carrega um significado especial entre os moradores. Uma lenda local fala de uma jovem indígena que teria sofrido de tristeza, e na única carta que sobreviveu, só restou legível a palavra saudade.

Ferrovia, rodovia e o caminho à autonomia

Serra da Saudade começou a se desenvolver com a Estrada de Ferro Paracatu, que era essencial para o escoamento de produtos da região. No entanto, a desativação da ferrovia em 1969 reforçou a necessidade de se desenvolver a malha rodoviária. O município se tornou oficialmente autônomo em 1963, um passo importante para sua história.

Finanças locais e FPM

A economia de Serra da Saudade é sustentada por transferências constitucionais e receitas próprias que são um pouco limitadas. Em 2024, as receitas brutas ultrapassaram R$ 31 milhões, fundamental para manter serviços e realizar pequenos investimentos em infraestrutura.

Pequena em gente, grande em singularidades

Serra da Saudade mostra uma realidade que, embora pequena em população, é rica em características peculiares. Com uma vida social vibrante, praças com internet pública e uma comunidade unida, destaca-se como um lugar onde as relações são valorizadas de maneira única. Essa realidade pode servir de inspiração para outras cidades brasileiras, que ainda buscam formas de unir os moradores e fortalecer a segurança e a convivência pacífica.