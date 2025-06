Linhas 1 e 4 do metrô têm circulação afetada no Catete

Na manhã desta quinta-feira, a circulação dos trens do metrô do Rio de Janeiro foi interrompida devido a um acesso indevido à via na estação Catete. A concessionária MetrôRio comunicou que, por conta do incidente, houve um corte de energia que afetou as linhas 1 e 4. Essa situação resultou em intervalos irregulares nas composições, causando transtornos para os passageiros.

Por volta das 7h30, o MetrôRio anunciou nas redes sociais que a situação das linhas estava complicada, e os passageiros deveriam esperar maior tempo para embarcar e viajar. Às 8h25, a empresa voltou a se manifestar, informando que os intervalos das linhas estavam sendo normalizados.

Na estação Carioca, uma funcionária do MetrôRio estava presente para orientar os passageiros nas catracas. Ela alertou que, no sentido Pavuna e Uruguai, os intervalos estavam irregulares, e que os trens para Jardim Oceânico e Botafogo estavam paralisados.

Muitos passageiros se manifestaram nas redes sociais, reclamando da demora e da falta de informações nas estações. Um usuário relatou que ficou quase 10 minutos parado na estação. Outro mencionou que estava há 30 minutos na estação Largo do Machado e sentia a falta de comunicação da empresa. Um terceiro passageiro, já dentro do vagão no Flamengo, também expressou sua insatisfação ao dizer que estava parado por 30 minutos.

Essa situação causou bastante inquietação entre os usuários do metrô, que dependem do serviço para se locomover pela cidade. A concessionária, por sua vez, continua trabalhando para resolver a situação e restabelecer a normalidade nas linhas.