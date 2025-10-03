Record anuncia superprodução “Ben-Hur” para 2026 com parceria

A emissora Record está desenvolvendo uma ambiciosa produção chamada “Ben-Hur”, em parceria com as produtoras Seriella e Casablanca. Esta série, que está na fase de pré-produção, é considerada a maior aposta da Record para 2026. A estreia está prevista para o segundo semestre do ano, e a série será exibida inicialmente no horário nobre.

A produção de “Ben-Hur” visa alcançar um público amplo, com planos para que a série também esteja disponível em importantes plataformas de streaming, tanto nacionais quanto internacionais. Essa estratégia visa ampliar ainda mais o alcance do projeto no mercado global.

A série é inspirada no famoso romance “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”, escrito por Lew Wallace. O roteiro ficará a cargo de Cristiane Cardoso e a trama se passará na Judeia durante a dominação romana. A produção contará com cenários grandiosos, figurinos elaborados e efeitos visuais de alta qualidade, todos coordenados pela Casablanca, uma empresa reconhecida por suas realizações em cinema e televisão.

Embora Judá Ben-Hur não seja um personagem bíblico, sua história cruza com figuras importantes do cristianismo, como Maria, José, os Reis Magos, Pôncio Pilatos e Jesus Cristo. A narrativa deve abordar temas universais, como injustiça, traição, vingança, redenção, fé e transformação espiritual.

A Record tem uma tradição consolidada na produção de novelas e séries de caráter épico e religioso. Outras produções, como “Os Dez Mandamentos” e “Jesus”, fizeram parte dessa linha narrativa que se tornou característica da emissora. A parceria com a Seriella reforça o compromisso da Record em investir em projetos de grande impacto na dramaturgia.

Embora ainda não tenham sido divulgados os nomes do elenco, há especulações sobre a participação de Rafael Cardoso e Floriano Peixoto em papéis principais. A emissora deve anunciar os protagonistas e os demais atores nos próximos meses, conforme os contratos forem finalizados.