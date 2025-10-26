Nova ponte liga Novo Horizonte a Pongaí sobre o Tietê com 2,4 km

A maior ponte do estado de São Paulo está ganhando forma sobre o rio Tietê, no centro-oeste paulista. Com 2,4 km de extensão, a nova estrutura vai ligar as cidades de Novo Horizonte e Pongaí, criando uma nova rota fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial da região. É uma das obras mais audaciosas da última década.

Orçada em R$ 373 milhões, a construção já conta com 60% da estrutura feita, com a entrega programada para agosto de 2026. Essa obra não só é um marco econômico para a região, mas também destaca a importância do interior paulista na malha rodoviária e ferroviária do Brasil, unindo engenharia, tecnologia e sustentabilidade.

Um colosso sobre o Tietê

A Ponte do Pongaí se tornará a maior ponte rodoviária e ferroviária de São Paulo, com uma estrutura mista de concreto e aço. Ela está sendo erguida próxima à antiga ponte Engenheiro Gilberto Paim Pamplona, inaugurada em 1975, que será revitalizada para se transformar em uma passarela para pedestres, equipada com iluminação adequada.

O novo trecho contará com duas faixas de rolamento, projetadas para suportar tráfego pesado, e faz parte da Rodovia Dr. Mário Gentil, essencial para o transporte na região. Segundo a Entrevias, a concessionária responsável pelo projeto, já foram utilizados mais de 3,9 mil toneladas de aço e 5.000 caminhões de concreto.

Engenharia de precisão e logística fluvial

Construir a maior ponte do estado de SP não é só uma questão de tamanho. Para sustentar seus 2,4 km de extensão, foram cravadas 124 estacas, sendo 112 dentro do leito do rio. Essa fundação submersa exige um transporte constante de materiais por meio de balsas e embarcações, onde guindastes e plataformas de concretagem fazem o trabalho pesado.

A obra conta com uma equipe de 130 profissionais, entre engenheiros, operadores e técnicos. O método de construção usado tem a vantagem de não interromper o fluxo do rio e minimiza impactos ambientais, permitindo que etapas sejam realizadas sem precisar retornar à margem.

Além disso, são mais de 100 vigas longarinas e 1.000 metros de laje assegurando a estabilidade e durabilidade da ponte.

Impactos econômicos e regionais

Essa obra vai além da engenharia. A Ponte do Pongaí deve reduzir custos logísticos e facilitar o escoamento da produção agroindustrial. A região de Novo Horizonte e Pongaí é um polo produtivo, com cultivo de grãos, cana e laranja, além de indústrias e cooperativas de transporte.

Com a nova ponte, a travessia entre as margens será encurtada, evitando que o tráfego de cargas pesadas dependa de rotas secundárias, que muitas vezes estão saturadas. A expectativa é que, após a inauguração, o fluxo diário de veículos aumente em mais de 30%, tornando essa via uma artéria vital entre o interior e os portos do Sudeste.

Onde ela se posiciona entre as maiores do Brasil

Embora seja a maior ponte de São Paulo, a Ponte do Pongaí se posicionará entre as dez maiores do Brasil. Apenas algumas gigantes, como a Ponte Rio-Niterói (com 13,2 km) e a Ponte Rodoferroviária do Rio Paraná (3,7 km), são maiores. Essa obra se destaca não só pelo tamanho, mas pela sua execução completamente nacional.

O governo local vê a construção como parte de um esforço maior para modernizar a malha de transporte do estado. Existe a intenção de integrá-la a planos de expansão ferroviária, criando um ponto estratégico para conexões multimodais.

Sustentabilidade e segurança da obra

A maior ponte do estado de SP também faz questão de adotar práticas de segurança e sustentabilidade. O uso de balsas ajuda a minimizar o tráfego de caminhões nas margens e a preservar o solo. Além disso, o projeto inclui o controle de resíduos e o monitoramento da fauna do Tietê, seguindo rigorosamente as normas ambientais.

Ainda foram incorporados sistemas modernos de drenagem e proteção contra corrosão, garantindo uma vida útil superior a 50 anos. O planejamento prevê também iluminação LED e dispositivos de monitoramento eletrônico, que facilitarão as inspeções e aumentarão a segurança.

Com seus 2,4 km e um investimento de R$ 373 milhões, a maior ponte do estado de SP não é apenas uma conquista da engenharia, mas também um símbolo da capacidade técnica e logística paulista. Quando estiver pronta, a Ponte do Pongaí unirá não só geografias, mas também histórias e economias, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional.