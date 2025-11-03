‘Conversa com Bial’ terá novo horário na Edição Especial

A Globo está se preparando para mudanças importantes em sua programação noturna. O talk-show Conversa com Bial, que está no ar desde 2017, pode chegar ao fim em dezembro deste ano. A emissora está considerando encerrar o formato diário do programa e já está em diálogo com o apresentador Pedro Bial sobre um novo projeto que será semanal. A ideia é que esse novo formato seja mais analítico, semelhante ao antigo programa Na Moral, que foi exibido entre 2012 e 2014.

Três fatores principais motivam essa decisão. Primeiramente, tem-se observado uma queda significativa na audiência durante as madrugadas, o que impacta o desempenho do programa em relação às concorrentes. Em segundo lugar, o retorno comercial do Conversa com Bial está abaixo das expectativas, o que torna inviável manter um formato diário, especialmente considerando os custos de produção do programa. Por fim, a dificuldade em garantir a participação de convidados relevantes, dentro da agilidade que um programa diário exige, também pesa na avaliação da Globo.

Apesar de reconhecer o valor cultural e artístico da atração, a emissora, após meses de estudos, concluiu que o formato atual não possui mais a mesma força. Nos bastidores, a Globo e Pedro Bial estão discutindo a criação de um novo programa semanal. Este novo formato terá uma curadoria mais cuidadosa nas pautas, permitindo mais tempo para preparação e debates mais aprofundados, características que Bial considera importantes em seu trabalho.

A expectativa é de que o Conversa com Bial seja substituído em dezembro por um horário alternativo que atualmente é ocupado pela Edição Especial. Este programa exibe a novela Terra Nostra, que conta com um elenco de peso, incluindo Thiago Lacerda, Ana Paula Arósio, Antônio Fagundes e Raul Cortez.