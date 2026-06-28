Eliana celebra dois anos na Globo com retrospectiva especial

Globo Retorna com “Em Família com Eliana” e Novidades no Programa

A Globo anunciou a volta do programa “Em Família com Eliana”, marcada para 12 de julho. Uma das principais novidades da nova fase é a inclusão de um game chamado “O Elo Fraco”, que é a versão brasileira do famoso programa “The Weakest Link”.

Esse formato, criado pela BBC, já teve tentativas de ser lançado no Brasil em duas ocasiões, mas não foi ao ar. Em 2002, Faustão fez testes para apresentar a atração, que deveria ir ao ar nas noites de quinta-feira, mas o projeto foi engavetado. Anos depois, em 2022, Silvio Santos adquiriu os direitos para o SBT, mas a emissora não chegou a gravar o programa.

“O Elo Fraco” envolverá de oito a nove participantes que precisam responder perguntas corretamente para avançar na competição. Após uma série de questões, os concorrentes votam para eliminar um dos jogadores, criando assim um misto de habilidade e estratégia. A competição seguirá até que restem apenas dois finalistas, que deverão responder a mais cinco perguntas em um duelo decisivo.

Além do game, a nova seção do programa também trará um quadro chamado “De Olhos Bastidores”. Nele, Eliana visitará os bastidores de novelas, em uma homenagem ao extinto programa “Vídeo Show”, que foi exibido de 1983 a 2019.

A apresentadora Eliana comemora agora dois anos na Globo. Ao longo desse tempo, ela apresentou diversos projetos, incluindo “The Masked Singer Brasil”, que teve um especial de fim de ano e teve sua quinta temporada marcada para 2025. No canal GNT, Eliana também se tornou uma das âncoras do programa “Saia Justa”, ao lado de outras personalidades.

Recentemente, em suas redes sociais, Eliana compartilhou uma mensagem de agradecimento pelos dois anos de trabalho na emissora. Ela falou sobre as boas experiências que teve, as pessoas que conheceu e as histórias que viveu, expressando gratidão pelo apoio recebido.

Com “O Elo Fraco”, a Globo espera ampliar o alcance do programa, trazendo uma mistura de entretenimento, memória televisiva e interatividade. A expectativa é que essa nova fase atraia uma audiência ainda maior, mantendo a essência de diversão e emoção que já é marca registrada de Eliana.