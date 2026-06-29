Band transmite amistosos do Flamengo em julho para aumentar audiência

A emissora Band anunciou um acordo para transmitir três amistosos do Flamengo, com o objetivo de melhorar seus índices de audiência em julho. O canal enfrenta desafios significativos em relação aos números do Ibope, especialmente após um mês de junho com resultados abaixo do esperado.

Os amistosos serão uma estratégia da Band para oferecer conteúdo esportivo atraente em um período em que a programação precisa se destacar. A primeira partida será no dia 3 de julho, às 15h30, e o Flamengo enfrentará o River Plate, um time argentino de grande visibilidade, o que promete atrair a atenção dos torcedores.

Após o jogo contra o River Plate, o Flamengo jogará novamente na Band no dia 8 de julho, desta vez contra o Lausanne-Sport, da Suíça. Em seguida, no dia 11 de julho, a equipe enfrentará o Benfica, de Portugal. Essas partidas internacionais serão exibidas antes do retorno do Campeonato Brasileiro, programado para o mês seguinte.

Esse esforço da emissora marca um momento essencial, pois ela busca reverter a tendência negativa de audiência e atrair mais espectadores para sua programação. Com a presença do futebol, a Band espera oferecer uma resposta rápida à queda de audiência, utilizando o apelo popular do esporte para também engajar seu público.